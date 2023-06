A 71 éves Johnnie Taylor ezen a héten váltotta be az áprilisi szerencsés szelvényt, amellyel 476 millió dollárt nyert a Mega Millions jackpot nevű játékon. A szerencsés az adózás után 157 millió dollárt (több mint 54 milliárd forint) vehetett fel egy összegben – jelentették be a New York-i lottó illetékesei.

Fotó: Shutterstock

Még mindig nem tűnik igazinak

– mondta Taylor, aki elmesélte, hogy a felesége azt hitte, hogy viccel, amikor közölte vele a jó hírt. A nő egyáltalán nem hitt a férfinak, és arra kérte, hogy bizonyítsa be, hogy valóban az ő számait húzták ki.

„Nagyon boldogok, izgatottak vagyunk, és remélhetőleg több nyertes szelvényt is eladunk még” – mondta a The New York Postnak a bolt alkalmazottja, ahol a szerencsés szelvényt megvette a férfi. A cikkből az is kiderült, hogy

az üzlet 10 ezer dolláros (több mint 3,4 millió forint) bónuszt kap a nyertes szelvény eladásáért.

Taylor – aki egykor manhattani épületek karbantartásán dolgozott – azt mondta, hogy a nyeremény abszolút javítani fog az életminőségén. Azt is mondta, hogy a nyereményt új otthon vásárlására, utazásra, helyi gyülekezetének adományozására tervezi felhasználni, és az öregedő, 2012-es Priusát egy új hibrid modellre cseréli majd.

Egy 37 éves szomszéd a lapnak azt mondta, hogy „kicsit idegtépő”, hogy ugyanott lakik, mint aki a sok pénzt nyerte, mert sokan azt is tudják, hol lakik a friss dollármilliomos. „Még mindig nem hiszem el, hogy megnyerte ezt a sok pénzt” – tette hozzá. Egy másik szomszéd azt mondta, Taylor és felesége „kedves, alázatos emberek”. „Amikor eltört a lábam, felajánlotta a segítségét. Azt mondta, ha szükségem van valamire, ne habozzak segítségét kérni. És ezt csak kedves emberek teszik” – mondta a hölgy.