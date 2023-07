Párizst választotta az év sportvárosának a BCW sporttal foglalkozó svájci tanácsadó cég, a legjobbak listájára ugyanakkor története során először Budapest is felfért. A magyar főváros az előkelő tizedik helyet kaparintotta meg a rangsorban, amelynek összeállításakor figyelembe veszik, hány sporteseményt rendezett meg az adott város, mérlegelik, a szakmabeli szakértők szemében milyen ázsióval bír, de a jövőbeli várható kilátásokat is fontolóra veszik.

Fotó: Árvai Károly / Mediaworks

A rangsor összeállítása során kifejezetten nagy súllyal veszik figyelembe a nemzetközi sportesemények megszervezésében szerzett tapasztalatot. Budapest a 2022-es vizes világbajnokság és az idei atlétikai vb megrendezése nyomán kapott jelentős extra pontszámokat.

A lap szerkesztői kiemelik: a szakmai megítélésen, amely már jelenleg is erős a várossal kapcsolatban, a vizes sportok világszövetségének (FINA) tervezett Budapestre költözése is nagyot dobhat majd.

Budapestre teszi át székhelyét a Nemzetközi Úszószövetség A világszervezet hazánkba költözéséről szóló megállapodást már alá is írták a felek. Az erről szóló kormányhatározat is megjelent.

A szakértők az előkelő helyezés kapcsán kiemelik a hazai létesítmények fejlesztésének és építésének jelentőségét is, megemlítve a Puskás Aréna 2019-es, illetve az MVM Dome tavalyi átadását egyaránt.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

Budapest 2018-ban még a lista 41. helyén szerepelt, így idén a legnagyobbat javító toplistásként emlékezett meg róla a szaklap.

A toplista élére Párizs futott be, amely az elmúlt hat évben egyszer sem szerepelt a harmadik helynél rosszabb pozícióban, a francia fővárost Los Angeles, majd London követi a dobogón.

A top 10-be három ország is két-két várost adott: Amerika Los Angelest és New Yorkot, Spanyolország Madridot és Barcelonát, míg Anglia Londont és Manchestert juttatta be a lista élére.