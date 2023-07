Vasárnap sikeresen befejezte az Országos Kéktúrát Soós Ferenc és kutyája, Forint. A 75 éves Feri bácsi Írott-kőnél ért célba, ahol már várta a családja. Bár az 1172 kilométeres szakasz, illetve a nagyjából 32 ezer méter szintemelkedés leküzdése önmagában is megsüvegelendő, de a nem mindennapi párost nem csak ezért zárta a szívébe az ország.

Feri bácsi és Forint kutya a célban Írott-kőnél. Fotó: Facebook / Soós Ferenc

Feri bácsi még április 24-én kerekedett fel Forint kutyával, ahogy ő nevezte, a „nagy kutyasétáltatásra”. Az volt a célja, hogy négylábú barátjával végigjárja az Országos Kéktúrát.

Ez végül – nem kevés bonyodalom árán – sikerült is neki két hónap és nyolc nap alatt.

Feri bácsi közben megsérült, elvesztette a telefonját, a családja hosszabb ideig semmit nem tudott róla. Az ország ekkoriban figyelt fel rájuk, és indult el már-már egy mozgalom a közösségi médiában. Aki találkozott a párossal, képet készített róluk, azt pedig megosztotta az interneten. Feri bácsi családja így értesült arról, merre járnak éppen a nagy túrázók. Így sikerült megszervezni azt is, hogy Feri bácsihoz eljuttasson egy új mobilt a posta. Csakhogy a nagy kutyasétáltatási láz nem hagyott alább, és továbbra is tízezrek követték az eseményeket.

Divatba jött Feri bácsival és Forinttal fotózkodni, de sokan meg is hívták magukhoz őket, és még szállást is adtak nekik. Túlzás nélkül állítható, hogy egy ország izgult értük és a sikeres célba érésért. Ez tehát vasárnap megtörtént, Feri bácsi pedig immár a saját Facbook-oldalán meg is köszönte a támogatást.

Minden esély meg van rá, hogy a nagy kutyasétáltatás túlélje önmagát, és hatással legyen a jövőre nézve is. Feri bácsi nem titkolt szándéka az volt, hogy népszerűsítse a Kéktúrát, és hogy a saját korosztályát is biztassa a túrázásra. Ennél jobban aligha sikerülhetett volna a kampány.