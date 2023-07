Egyre több kínai vadászgép repül fenyegetően közel Tajvanhoz

Szinte már napi szinten és egyre nagyobb számban közelítik meg kínai harci repülőgépek Tajvant. A szigetállam beszámolója szerint kedd reggel 24 vadászgép közelítette meg Tajvan területeit, ebből 8 a Tajvani-szoros középvonalát is átlépte. A repülőket hadihajók is követték. A múlt hét végén orosz hadihajók is felbukkantak a sziget közelében. Tajpej attól tart, hogy ha ez így megy tovább, akkor a végén az egyik fél meg fogja húzni a ravaszt.

4 órája | Szerző: VG/MTI

