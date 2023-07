Több mint futball – világsztárok lepik el idén is a magyar stadionokat Noha a Puskás Arénával kapcsolatban a legtöbben a labdarúgásra asszociálnak, már az elődjének számító Népstadionban is a zeneipar legnagyobb sztárjai léptek fel. A júliusban négy megakoncertnek is otthont adó fővárosi multifunkcionális létesítmény ezúttal több mint 310 ezer embernek nyújthat örök élményt.