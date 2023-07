Az új lakásfelújítási támogatással mindenki jól járhat, és még az államnak sem kerülne semmibe

Akár négymillió forintos vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt is magában foglal az a lakossági energetikai felújítási program, amelyet az állam számára nullszaldós formában dolgozott ki az építőipari szakszövetség. A felújításoknál ökölszabály, hogy az összes költségen belül 40 százalék a felhasznált építési termékek aránya, és 60 százalék az élőmunka, vagyis a munkadíj.

Fotó: Shutterstock

Megváltozott a helyzet: az a kérdés, Szoboszlai Dominik milyen jövőt jósol Orbán Viktornak

A tusnádfürdői szabadegyetemen elhangzott Orbán Viktor-beszédről is született cikk, de az külön érdekesség volt, amikor a kormányfő a közönség kérdéseire válaszolt. Az egyik érdeklődő azt akarta megtudni Orbán Viktortól, hogy milyen jövőt jósol a hetekben 70 millió euróért a Liverpool csapatába igazolt Szoboszlai Dominiknek.

Orbán Viktor rövidre fogta a választ, és inkább viccesen azt mondta, hogy már Szoboszlai Dominik a főnök, a király. Éppen ezért a magyar miniszterelnök szerint megváltozott a helyzet, és már nem az a kérdés, ő milyen jövőt jósol neki, hanem az, hogy Szoboszlai Dominik milyen jövőt jósol Orbán Viktornak.

Hatásosak a Leopard tankok: orosz beszámoló került nyilvánosságra az ukrán erők előretöréséről

Nagy intenzitású csaták folynak a frontokon. Az ukránok legalább száz darab Leopard páncélozott járművel támadtak a zaporizzsjai fronton, Orehov település környékén. Az orosz erők teljes arzenáljukkal visszaszorulnak az ukrán egységekkel szemben, amelyek nyugati felszerelést használnak, és láthatóan kiképzést is kaptak.

Fotó: Northfoto

Ugyanakkor közzétettek egy videót arról is, hogyan céloz meg egy Leopard 2A6 típusú nyugati tankot egy Lancet típusú drón, és hogyan találja el. A felvételen látszik, ahogy a drón becsapódik a tank egyik oldalába a lövegtorony mögötti területen.

Ha Rodoszra készül, itt nézheti meg, épp hol van tűz, már nem sok helyen – interaktív térkép

Miután továbbra sem szerepel a hivatalosan nem ajánlott úti célok listáján Rodosz, csak bánatpénz fejében lehet lemondani az oda befizetett nyaralást. A legtöbb magyar a sziget teljesen biztonságosnak mondott részén pihen, a tüzek mozgásáról a NASA folyamatosan frissülő térképén érdemes tájékozódni. Az úti cél besorolásáról pedig a Külügyminisztérium oldalán.

Arról, hogy milyen látványt nyújt a lángokban álló sziget, videókat is tartalmazó cikkünkben írtunk.

Fotó: Northfoto

A maximumból csak húsz pont hiányozhatott a slágerszakhoz – kihirdették a felvételi ponthatárokat

Idén is a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakja vitte el a pálmát: a tavalyi 478 pont után idén már 480 kellett a bejutáshoz. Szokásosan erősen teljesített a mennyiségi listavezető ELTE is. Általánosságban sem volt könnyű idén felvételizni, és még a sikeres próbálkozókra is várhatnak további kihívások, például az albérletkeresés.

A hazai felsőoktatási intézmények ráadásul igazi gólyainvázióra számíthatnak szeptemberben. A legnagyobb budapesti egyetemek mellett a vidéki fellegvárakba is minden korábbinál több elsős hallgató érkezik.

Viharfelhők gyülekeznek a Mol fölött, robbanhat a Telekom – a hét podcastje

Nem elég, hogy a Mol egy újabb sarcot kapott a nyakába, elkeserítő lesz a második negyedvére vonatkozó eredménybeszámolója is – mondta a Világgazdaság heti rendszerességgel megjelenő Arbitrázs című podcastsorozatának legfrissebb epizódjában Gaál Gellért, a Concorde Értékpapír Zrt. vezető részvényelemzője. A Magyar Telekomtól ugyanakkor hatalmas meglepetésre számít a szakértő, mint mondta: a gyorsjelentésben egy évtizede nem látott kedvező számok szerepelnek majd profitsoron.