Taylor Swift Eras Tour nevű turnéja minden bizonnyal az első olyan világ körüli produkció lesz, amely egymilliárd dolláros bevételt produkál. Sőt, a Pollstar nevű zenei magazin becslése szerint

a teljes bevétel körülbelül 1,4 milliárd dollár lesz a turné végével, amely 2024-ben az Egyesült Államokból indult és Európában folytatódik.

Fotó: Northfoto

A turnénak még hosszú utat kell megtennie, amíg a londoni Wembley stadionban 2024. augusztus 17-én befejeződik. A Varity szemléje szerint több új helyszínnel bővült Taylor Swift turnéja, például csak Szingapúrban az előre bejelentett három helyett további három fellépéssel egészül ki a turné. Ezen héten még egy utolsó fellépést adott az Egyesült Államokban, a hatodik estét a Los Angeles-i SoFi stadionban.

A 1,4 milliárd dolláros becslés csak a jegyeladásokat foglalja magában,

a fogyasztók által a Swift-turnéra fordított tényleges összeg sokkal-sokkal magasabb lehet, hiszen szinte minden továbbértékesített jegyet eredeti értékének a többszöröséért adják tovább a másodlagos piacon.

A Pollstar adatai szerint az Egyesült Államok piacán gyakorlatilag az összes jegy négy számjegyű összegért kelt el. Swift kikapcsolta a Ticketmaster „platinaárazás” opcióját, amely ellentmondásosnak bizonyult korábban, például Bruce Springsteen turnéja során, ahol

a rajongók 5000 dolláros, átszámolva majdnem 2 millió forintos jegyárakkal találták szemben magukat.

A Ticketmaster 2011-ben vezette be a dinamikus árképzési rendszerét, ami a platinajegyeknél a kereslet nagyságától függően emeli az árat. Ez alapján az első felháborodás 2018-ban volt, amikor a dinamikus árképzés 1150 százalékkal drágította a belépő árát egy Taylor Swift-koncertre.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy a koronavírus-járvány után a koncertjegyárak is megugrottak, a rajongók pedig nem sajnálják a pénzt arra, hogy akár több száz ezer forintot is kifizessenek azért, hogy élőben láthassák a kedvenceiket. A koncertjegyek annyira megdrágultak, hogy a közgazdászok is felfigyeltek a jelenségre. A svédek például Beyoncé stockholmi koncertjére vezették vissza a magasan ragadt inflációt.