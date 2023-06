Magyar űrhajós is részt vehet a két év múlva esedékes nemzetközi űrexpedíción. Az asztronauták kiválasztásában, kiképzésében és egészségügyi állapotuk monitorozásában a Semmelweis Egyetem is aktív szerepet tölt be – olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján.

Fotó: Semmelweis Médiasarok

A HUNOR Program Irányító Testületében az orvosi szakértői feladatokért dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora felel. Ezt a komplex feladatkört is bemutatták azon a tudományos-szakmai rendezvényen, amelyen a négy kiválasztott űrhajósjelölt is részt vett június 26-án a Semmelweis Egyetemen.

Jelenleg a fizikai tréning zajlik – tájékoztatott a rektor, amelynek a célja a kardiovaszkuláris állóképesség, az izomerő és a neuromuszkuláris koordináció javítása,

a pszichológiai képzés pedig felkészíti a jelölteket a hosszan tartó űrmissziók során tapasztalt elszigeteltségre és bezártságra.

A több mint 240 jelentkező előválogatását követően 2022 nyarán egészségügyi alkalmasságuk alapján a Semmelweis Egyetem választotta ki 25 fő közül a legjobb 8 űrhajósjelöltet, amihez az intézmény kidolgozott egy az ESA és az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) irányelveit magában foglaló protokollt.

A kiválasztási folyamat harmadik fázisában, a technikai, tudományos szakmai gyakorlati szűrések során a Semmelweis Egyetem pszichiáterei és pszichológusai részletes pszichológiai elemzést végeztek, felmérték a jelöltek technikai, tudományos készségeit, valamint a pályázók képzést kaptak a telemedicináról és újraélesztésről a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán.

További, speciális vizsgálatokhoz is orvosi hátteret biztosított az intézmény és a 2022 októberében létrehozott Repülő- és Űrorvostani Tanszék, majd a harmadik fázis végére négy űrhajós jelölt maradt versenyben. Eredményeik komplex értékelésében és végleges sorrend felállításában is aktív részt vállalt a Semmelweis Egyetem, majd az idén megkezdték a kiválasztottak nemzetközi standardok szerinti kiképzését.

Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a How to work in space? Challenges of astronaut training in the new space era című angol nyelvű rendezvényen bemutatta a magyar űrprogram történetét és annak jelentőségét, a HUNOR-program szerepét, emellett kitért az űrrepülés innovációra gyakorolt hatására is.