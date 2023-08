A kiotói Dosisa Általános Iskola volt az első Japánban, amely robotokat vetett be az idegennyelv-oktatásban: a Musio X nevű, 20 centiméter magas, fehér gép az angol nyelv tanulását segíti a szigetországban. A kicsi robotot egy amerikai cég, az AKA gyártja, és darabonként 100 ezer jenbe (242 ezer forintba) kerül. Memóriája több millió bájtnyi tananyagot tartalmaz, de nem ez benne a legkülönlegesebb.

Többnyire emberek tanítják a diákokat Japánan, de néhol már a robotok is segítik a munkájukat.

Fotó: Shutterstock

A Musio X mesterséges intelligenciája (MI) ugyanis képes kötetlen párbeszédet folytatni a diákokkal, így különböző kérdésekre is válaszol. Az iskola 59 éves tanára, Tanda Takasi szerint a gyerekek gyakran túl szégyellősek ahhoz, hogy az emberek előtt beszéljenek idegen nyelven, azonban a robot megoldotta ezt a problémát: a diákok önként kérdezgetik a robotot. Szinte tökéletes kiejtése pedig nagyban segíti az angol megértését – írja a JapanForward.

A gyerekek is úgy jellemezték a gépet, hogy nagyon könnyű megérteni a válaszait és a kérdéseit, valamint annyiszor kérdezhetik, ahányszor csak akarják. A pedagógus azt is elárulta a portálnak, hogy a Musio X csatasorba állítása óta sokkal könnyebb lett a munkája, a diákokkal akár külön-külön is tud foglalkozni, és rengeteg adminisztratív tehertől szabadította meg.

Például minden diák nevét regisztrálni lehet a robot adatbázisában, ami lehetővé teszi a tanároknak, hogy nyomon kövessék a gyerekek fejlődését: a gép folyamatosan pontozza a kiejtésüket és az angol társalgási készségeiket. A vállalat szerint országszerte mintegy 50 intézmény – köztük állami általános és középiskolák, valamint egyetemek – használja már a Musio X-et nyelvoktatásra, többtucatnyi iskola pedig fontolgatja a beszerzését. Tokió tantervében az idegen nyelvű oktatás egyre hangsúlyosabb szerepet kap,

így a jövőben még több robot állhat munkába.

Ennek egyébként gazdasági okai is vannak: a távol-keleti ország iskoláiban nyelvtanárasszisztenseket alkalmaznak arra, hogy megkönnyítsék a gyakorlati társalgási készségek kiaknázását, vagyis a tanárok mellett többnyire ők folytatnak párbeszédet a diákokkal. Azonban évente egyetlen nyelvtanárasszisztens foglakoztatása 5 millió jenbe (több mint 10 millió forintba) kerül az intézmény fenntartójának, jellemzően az önkormányzatoknak.

A robotok azonban megoldják ezt a problémát, hiszen egyszeri költség – 100 ezer jen – után korlátlanul tudnak dolgozni, legfeljebb a karbantartásra kell költeni és még hatékonyabbak is, mint az emberi munkaerő. Ráadásul a robotika és a mesterséges intelligencia területére komoly fejlődés várhat, tehát évek múlva még többet fognak tudni. Szakértők szerint a jövőben teljesen eltűnhet a nyelvtanárasszisztensi munkakör, így nekik a jövőben át kell képezniük magukat tanárrá.