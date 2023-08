A mesterséges intelligencia az otthoni idősgondozásban is új távlatokat nyithat

A társadalmak elöregedése miatt egyre több idős szorul otthoni ápolásra. Ráadásul az idősotthonok zsúfoltsága és a munkaerőhiány az ápolók és az ápolásra szorultak életét sem könnyíti meg. Az otthoni ápolási feladatok megkönnyítésében a mesterséges intelligencia segíthet.

Fotó: Shutterstock

A Care Daily cég megalkotta az AI Caregiver elnevezésű szoftvert, amely több száz eszköz és termék működését képes összehangolni, és viselkedésből leszűrt információkkal, valamint biometrikus adatokkal tudja ellátni a gondozót és a hivatásos egészségügyi szolgáltatókat – írja a Quartz.

Kamerák helyett például radar-, mozgás-, fény- és páratartalom-érzékelők szolgálnak az esések és egyéb incidensek észlelésére a ház különböző helyiségeiben, emellett egy hordható eszköz követi nyomon az életfunkciókat.

A szoftver az összegyűjtött információk alapján például automatikusan szabályozni tudja a termosztátot, kikapcsolja a tűzhelyt, ha használaton kívül van, és a gondozókat is riasztani tudja, ha baleset történik.

A gondozói munka megkönnyítése érdekében a fizikai nyomkövetés a nyelvi modellező technológiával párosul, oly mértékben, amennyire az adott személynek kényelmes.

A mesterséges intelligencia az idősek otthoni ápolása szempontjából is nagy segítség lehet.

Fotó: Shutterstock

Az MI-technológia otthoni integrálásának egyik legnagyobb akadálya az új berendezések telepítése. Ahogy azonban egyre több készülékgyártó cég kezd el nyitni a wellness és a gondozói szektor felé, a technológia is könnyedebben beépíthető válik a meglévő eszközökbe. Az otthoni biztonsági rendszerek és az okoskészülékek már most is megtalálhatóak az okosotthonokban, így ezek használata hamarosan a gondozásba is beépíthető lesz.

Az MI-szoftver nem helyettesíti a humán munkaerőt

Bár a mesterséges intelligencia segíthet a gondozásban, nem helyettesíti a személyes ápolást.

Az MI-gondozók (AI Caregivers) nem robotok, hanem egy szoftver, és nem a helyettesíti az emberi gondozókat

– mondta David Moss, a Care Daily vezérigazgatója és társalapítója.

Prioritást jelent a gondozók jólléte

A bonyolult ápolási rutinok betartása miatt a gondozók egészségtelen mértékű stressznek vannak kitéve, fizikai munkát végeznek és alváshiányban szenvednek. A demenciában szenvedő idősek ápolása a gondozók egészségét is megsínyli, így a gondozók éveket veszíthetnek az életükből.

A gondozók egészségi állapota az ápoltakra is kihat: mentális és fizikai jóllétük átlagosan 14 hónappal hosszabbítja meg a gondozottak életét is

– derül ki Kaliforniai Egyetem (UC Berkeley) kutatásából. A pihentető alvásnak tehát prioritásnak kell lennie a gondozók életében.

A szoftver hatékonyabbá teszik a gondozást azáltal, hogy megbízható információt nyújt, és akkor értesíti a gondozót, amikor valóban szükség van rá, így a gondozók pihenési ideje is nyugodtabb lehet.