Szeptemberben Budapest mellett Vácon kezdték el forgatni Patrick Duffyval a Lepattanó című magyar vígjátékot, amelyet Vékes Csaba rendez. Egy friss poszt szerint a Dallas című sorozat egykori főszereplőjének van ideje a magyar fővárost megnézni, és ellátogatott a Terror Háza Múzeumba is.

Egy nagyon fontos, megindító élmény, amiből a világnak tanulnia kellene

– fogalmazott a színész a múzeum emlékkönyvében.

Az új magyar vígjáték főszereplőjének – akit Scherer Péter alakít – a gombfoci nem egy játék, hanem egy komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, ám ekkor hozzájutnak a Patrick Duffy által játszott üzletembernek a pénzéhez, és bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, mégis a gombfocira költenek belőle.

„Alapvetően amikor a telefon csörög, és felkérnek feladatokra, általában New Yorkba vagy Kanadába hívnak forgatni. Amikor a képviselőimhez megérkezett ez a telefon, hogy eljönnék-e Magyarországra, felkaptam a fejem. Érdekelt, de közöltem, hogy szeretném látni előbb a forgatókönyvet” – mondta korábban a Blikknek Patrick Duffy. A lap kérdésére azt is elmondta, sosem tapasztalta, hogy mennyire szerették a nézők a Dallast Magyarországon, csak most szembesült vele, mit jelentett a sorozat egy posztszocialista országban.

Amit a Dallas mutatott, a lehetőségeket, az álmokat, hogy kinyitotta az emberek szemét egy országra, sokkal magasabbra értékelte a sorozatot ezekben az országokban, egy teljesen másfajta erőt adott.

„Ám ezzel nem voltam én sem tisztában egészen addig, amíg nem jöttem ide” – mesélte. Hozzátette, hogy pedig a térségből érkező emberek próbálták neki elmesélni, hogy milyen élmény volt az itteni embereknek a Dallast nézni. Azt is elmesélte, hogy egy román rendező készített is egy Dallas Hotel című filmet, amely a sorozat népszerűségéről szólt, de a színész szerint idejönni Magyarországra, és átélni ezt személyesen, az leírhatatlan, és ezért nagyon hálás, főleg amiatt, hogy még mindig tart.