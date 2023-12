"A beküldött fotókban egyszerre van benne minden, ami sajátosan magyar, minden, ami időtálló szépség, és az is, ami minden embernek érthető a világban. Itthon készültek, de mindenkihez szólnak" - fogalmazott Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Eiffel Műhelyházban tartott szerdai díjátadón.

Fotó: Hegedüs Róbert

"A 44 ezer kép sokfelől érkezett, de a szülőföldhöz való kötődés köti őket össze" - fogalmazott Dömötör Csaba, kiemelve, hogy a pályázat képeiből készült album az év elején a könyvesboltok polcain is megjelenik, az ország több száz pontján. "Sokszor nem tudjuk, hogy mi vesz minket körül, a fotópályázat pedig segít megismerni hazánkat, azt, hogy hol is élünk igazából" - mondta Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A fotósok által megteremtett szemlélődés "mindenkinek lételeme kell, hogy legyen" - fűzte hozzá.

A pályázatot ötödik alkalommal hirdették meg, az idei évtől a Magyar Örökség Kezdeményezés Nonprofit Kft. és a Batthyány Lajos Alapítvány koordinálásában, a magyar kormány támogatásával. A fotópályázat célja, hogy az alkotók lencséjén keresztül, egyedi látásmóddal mutassa be az ország természeti kincseit, tájait, építészetét és az itt élő közösségeket. A kezdeményezés lehetőséget nyújt a profi és hobbifotós résztvevőknek arra is, hogy alkotásaikat a nagyközönség előtt is megmutassák, népszerűsítsék. A pályázatra már az első évben 21 ezer kép érkezett, idén pedig több mint 44 ezer.

Fotó: Hegedüs Róbert

A Magyarország 365 fotópályázatra öt - természet, táj, építészet, portré és közösségi események, valamint streetfotó - kategóriában lehetett pályázni egyedi képekkel vagy sorozatokkal. A szakmai zsűri minden kategóriában három díjat osztott ki, valamint a zsűri különdíját. Az első helyezettek és a különdíjas nettó 2 millió forintos, a második helyezettek 1 millió forintos, a harmadik helyezettek 500 ezer forintos díjazásban részesülnek.

A szakmai zsűri döntése alapján a természet kategória első helyezettje Daróczi Csaba Az erdő állatai című sorozata, második helyezettje Kaszás Norbert A porondmester című képe, harmadik helyezettje pedig Máté Bence Röppályák című fotója lett.Táj kategóriában a zsűri első díját Berendi Tibor Ébredés, a második díjat Makovics Kornél Hihetetlen energiák, a harmadikat pedig Tamás Attila Hajnal hasad című képe kapta. Építészet kategóriában a bíráló bizottság első helyezettje E. Ujvári Edit lett Ködös éjszaka című alkotásával, a második díjat Rödönyi Balázs A Parlament tarkója, a harmadik díjat pedig Váczi Anna Millenium Gardens című képe nyerte el.

Fotó: Hegedüs Róbert

A bíráló bizottság döntése alapján a portré és közösségi események kategória első helyezettje Szabó Csaba Tánc a pápának című képe, második helyezettje Raffay Zsófia Táncos című alkotása, harmadik helyezettje pedig Wéber Mónika Szent Iván című képe lett. Streetfotó kategóriában a zsűri első díját Litauszki Tibor Függeszkedés, a második díjat Szabó Rita Fiatal pár, a harmadikat pedig Biczó Zsolt Angyali üdvözlet című fotója kapta. A zsűri különdíját Balogh Dávid Felhők között című alkotása érdemelte ki.

A korábbi öttagú - Kaiser Ottó Magyar Örökség-díjas fotográfus, zsűrielnök; Keleti Éva Kossuth-díjas fotográfus; Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnökségi tagja; Potyó Imre környezetkutató, természetfotós, a 2020-as pályázat díjazottja, az év természetfotósa és a magyar természetfotó nagydíjasa; Rizsavi Tamás fotográfus, a 2021-es pályázat közönségdíjasa - zsűri idén Szalontai Ábel Balogh Rudolf-díjas fotográfussal, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) tanárával, valamint Kurucz Árpád fotográfussal, a 2010-es Pictures of the Year nemzetközi sajtótotó pályázat fődíjasával bővült.