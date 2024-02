Felhős marad az idő és a szél is megélénkülhet, viszont csapadékra nem kell számítani kedden. A tavasz páros lábbal rúgja be az ajtót, hiszen kedden akár már 21 fokot is mérhetünk nap közben – írta meg a Met.hu.

Berúgja az ajtót a tavasz, akár 20 fok is lehet. Fotó: Shutterstock

A jó idő kitart a hét közepén is, szerdán csapadékmentes, tavaszias idő várható 15–20 fok között váltakozó hőmérséklettel.

A hőmérő higanyszála a hét második felében is magasan marad, a 20 fok továbbra is velünk lesz. A nap akár ki is süthet, de néhol egy-egy kisebb zápor is előfordulhat.

Pénteken megerősödik a felhőzet és esőre lesz kilátás. A szél megerősödik, és az előző napokhoz képest valamivel hűvösebb, 16-17 fok lehet.

A hét végén a napos és a felhős ég váltogatja majd egymást, főleg vasárnap hosszabb időre is kisüthet a nap. A szél élénk marad, a hőmérséklet pedig 15–17 fok között ingadozhat.