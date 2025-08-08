Los Angelest fenyegetik a gyorsan mozgó erdőtüzek, ezreket kell kitelepíteni

Dél-Kalifornia térségében heves erdőtüzek söpörtek végig, melyek gyorsan növelték a terjedési területüket és több ezer otthont, épületet veszélyeztetnek. A Ventura és Los Angeles megye határán, Santa Clarita városa közelében tomboló Canyon-tűz már közel 5 000 hektárosra nőtt péntek reggelre.
Több mint 2700 lakosnak és több ezer épületnek rendeltek el kötelező kitelepítést, míg további 14 000 emberre kiterjedt az evakuálási figyelmeztetés – közölte a Ventura megyei tűzoltóság. A Canyon-tűz tartósan 0 százalékos oltottságú volt péntek reggel a Cal Fire jelentése szerint.
A tűz tovább terjedt keleti irányba a sűrűbben lakott területek felé, felidézve a januári pusztító lángokat, amelyek Los Angeles több részét sújtották. Az illetékesek figyelmeztettek, hogy a magas hőmérséklet és az erős szelek tovább táplálhatják a lángokat.
Több mint 400 tűzoltó dolgozott éjjel-nappal, miközben repülőgépek tűzoltó vegyszereket permeteztek a tűz megfékezése érdekében.
A szélsőséges hőség és az alacsony páratartalom veszélyes körülményeket teremt a megyénk északi részén, ahol a lángok riasztó sebességgel terjedhetnek
– nyilatkozta Kathryn Barger, Los Angeles megyei felügyelő a Wall Street Journalnak. „Ha a mentőszolgálatok elrendelik a kitelepítést, haladéktalanul hagyják el az otthonukat! Az Eaton-tűz megtanította, milyen gyorsan csaphat le a pusztítás.”
Az Eaton-tűz januárban tombolt az Altadena negyedben, és több mint tucatnyi ember halálát okozta. Több mint 14 000 hektárt égetett fel, és több mint 6000 otthont semmisített meg.
A régióban a hőmérséklet pénteken meghaladhatja a 38 Celsius-fokot (100 Fahrenheit-fokot) – közölte Josh Weiss, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal meteorológusa. „Sajnos a száraz és forró időjárás a következő napokban is elősegíti a tűz továbbterjedését” – tette hozzá.
Eközben egy másik tűz, a Santa Barbara és San Luis Obispo megye határán fekvő Los Padres Nemzeti Erdőben, a Santa Maria városa közelében szintén tovább égett.
A Gifford-tűz már közel 40 000 hektárt foglalt el, és péntekre 15 százalékban volt oltva, így az idei év legnagyobb kaliforniai erdőtüzének számít.
A januári Los Angeles-i tüzek károkat okoztak több mint 15 000 otthonban, üzleti létesítményben és egyéb épületekben, és a veszteségek értéke több tízmilliárd dollárra tehető. A térségben több mint 20 000 hektár égett le sűrűn lakott területeken, ám a Gifford-tűz mérete idén eddig a legnagyobb.
Kalifornia tűzszezonja, amely hagyományosan nyáron kezdődik, egyre korábban, már tavasszal is megkezdődik az államban – derül ki a Science Advances tudományos folyóiratban nemrég megjelent kutatásból. A változásért elsősorban az éghajlatváltozás felelős, amely egyre súlyosabbá teszi az erdőtüzek kockázatát.
