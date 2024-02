A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE KVIK) „Magyar sörkultúra” tantárgya keretében a hallgatók nemcsak a sör történetével, alapanyagaival és készítési technológiáival ismerkedhetnek meg, hanem saját sört is készítenek félévről félévre.

A projekt célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kisüzemi sörkészítés minden szakaszába, a tervezéstől kezdve egészen az értékesítésig.

Fotó: BGE

A kurzus résztvevői saját receptjeiket a One Beer gerillasörfőző által javasolt sörtípusokban alkotják meg. Ezután el is készítik saját sörüket az egyetem kiválóan felszerelt tankonyhájában, majd be is mutatják azt az egyetemi és a kari vezetőségnek.

A zsűri konszenzusos döntés során választja ki a legjobban sikerült főzetet.

A BGE első söre egy feketebodzás gose lett, amely a benne található ásványi anyagoknak köszönheti izgalmas, sós mellékízét és látványos kék színét. A terméket a hallgatók a One Beer csapatával közösen fejlesztették tovább, hogy végül piacra dobják a BGE első sörét, melyet az egyetemi közösség 2023 őszén kóstolhatott meg. A sikeres pilot félév után, 2024 elején elkészült a második sörkülönlegesség, amely egy ananászos cold brew coffe milk stout lett.

– mondta Csulak Gergely.

Így a sör megalkotásán túl el kell nevezniük a produktumot, arculatot kell tervezniük hozzá, és kalkulálniuk kell a termék bruttó eladási árát. A kurzus elvégzésével kézzelfogható tapasztalatokat szerezhetnek egy termék piacra kerüléséről.

Az egyetem célkitűzése, hogy a következő években még több hallgatót vonjanak be a projektbe, és minél izgalmasabb megoldások szülessenek.