Az Eurovíziós Dalfesztivál svéd szervezői úgy találták, hogy az October Rain című dal szövege politikailag nem elég semleges, így azt a jelenlegi formájában nem engedélyezik előadni. Izrael második, a nevezésre szóba jöhető száma a "Dance Forever", amelynek szintúgy kritizálták a szövegét.

Fotó: rarrarorro

A Kan izraeli műsorszolgáltató először megígérte, hogy változatlan maradhat az October Rain szövege, ami utal a Hamász október 7-i Izrael elleni támadására. Isaac Herzog izraeli elnök azonban szükségesnek tartja a módosítást, különben az Eurovíziós Dalfesztivált eddig négyszer megnyerő zsidó állam nem vehet részt a májusi megmérettetésen.

Így a műsorszolgáltató felvette a kapcsolatot mindkét dalszövegíróval, és

a szövegek átdolgozására kérte őket, a „művészi szabadságuk megtartása mellett"

– derül ki a csatorna a vasárnapi közleményéből.

Azt, hogy a 20 éves Eden Golan énekes melyik számot adja elő, egy hét múlva jelentik be.

Nem a mostani az első eset, hogy a szervezők arra kérnek egy, a dalversenyre nevező országot, hogy változtasson a dalszövegén. Ez történt 2009-ben is, amikor Grúzia, azaz Georgia, a We Don't Wanna Put In című számát akarta előadni. Mivel már a cím is nyilvánvalóan utalt a regnáló orosz elnökre, a dalt csak módosítás után engedték volna előadni. Erre azonban a 2008-ban Oroszország által megtámadott állam nem volt hajlandó, így abban az évben nem nevezhetett a dalfesztiválra.

Többen nem látják szívesen Izrael részvételét az Eurovíziós Dalfesztiválon

Izrael részvételét több ország zenésze is megtiltaná a Gázai övezet lerohanása miatt. Az izlandi, finn, norvég, dán és svéd művészek azzal érvelnek, hogy így lenne igazságos, miután az Ukrajnát lerohanó Oroszországot is kizárták a versenyből, immár második éve.

A szervezők azonban úgy látják, hogy a két ország szerepe teljesen más a saját háborújában, így a kérést elutasították – jelentette a BBC.

Az October Rain eredeti szövegének angol nyelvű változata a Kan honlapján olvasható.