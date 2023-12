Az euróvízióra készült, de Gázában végezte az izraeli énekes

Egy izraeli tartalékos továbbjutott az Eurovíziós Dalfesztivál helyi válogatóján a következő körbe, de alig pár héttel később már katonaként kellett Gázában harcolnia, ahol életét vesztette.

A 26 éves Shaul Greenglick az izraeli Csillag születik műsorában, december 3-án is katonai öltözetben lépett fel, ami a zsűri egyik tagjának tetszését is kiváltotta, és a férfi tovább is jutott a következő körbe – írja az Euronews.

Fotó: Koko.IsraelHayom / Jewish Breaking News, Facebook

Ám ugyanezen zsűritag Greenglick haláláról értesülve arról írt a közösségi médiában, hogy

az énekes visszalépett a verseny következő fordulójától katonai kötelezettsége miatt.

Maga az énekes pedig december 14-én arról írt a Facebook-oldalán, hogy másként képzelte az évet, azt remélte, hogy a törekvéseinek és álmainak szentelheti azt. Ám ehelyett egy régi álmot kell beteljesítenie, hazájának védelmét.

A 2024-es Eurovíziót a svédországi Malmö városában tartják, és többen a rendezvény bojkottjára szólítottak fel, pont Izrael részvétele miatt. A verseny ezzel már nem először kavar politikai viharokat.