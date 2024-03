A tavasz beköszöntével az élet több területén, így a munka világában is az újrakezdés figyelhető meg. A több fény, a virágzó természet jobb energiaszintet, pozitívabb hangulatot eredményez, javul az alvásminőségünk, ezzel együtt a produktivitásunk is. Mindezek kedvező hatással vannak a munkateljesítményre, a munkahelyi motivációra is: a dolgozókat az újrakezdés inspirálja.

A munkavállalói motiváció javul, ha előző nap volt ideje kikapcsolódni még a napsütéses órákban a dolgozónak – mondja Lacsny Éva

A napsütéses időjárás és az újjászülető természet fokozza az energiaszintet és a motivációt. Emellett a tavasz beköszöntével hosszabbak lesznek a nappalok, ami több természetes fényt jelent, és ez is pozitív hatással lehet az emberek hangulatára és produktivitására – nyilatkozta Lacsny Éva terapeuta, vállalati tréner a Világgazdaságnak. A tavaszi időszak emellett lehetőséget nyújt a szabadban való tevékenységekre, például kirándulásokra, sportolásra vagy kertészkedésre is. Ezek az aktivitások segíthetnek az embereknek kikapcsolódni, levezetni a stresszt és friss energiával feltöltődni.

Hogyan változik meg a munkahelyi motiváció tavasszal?

A munkahelyi jóllétet elősegítheti, ha a munkaadók a tavasz beköszöntével lehetőséget biztosítanak a munkavállalók számára némi rugalmasságra – vélekedett Lacsny Éva. Ilyen lehet az, ha korábban kezdhetnek, és így korábban be is fejezhetik a munkanapot, több időt tölthetnek a szabadban délután, amikor még napfényes az idő. Ennek a kis változtatásnak a munkaadók is megtapasztalhatják a pozitív oldalát, ugyanis a dolgozók a reggeli órákban magasabb termelékenységet, jobb produktivitást hozhatnak, miután előző nap volt idejük kikapcsolódni még a napsütéses órákban.

A tavasz beköszöntével megnövekszik az igény az énidő megélésére

A rugalmasság, a hibrid munkavégzés és a home office a Covid-járvány közben lett igazán fontos a dolgozók szemében. A lojális munkavállalókért ma már tenniük kell a cégeknek a wellbeing területén. Ha munkáltatóként teret adunk a munkavállaló tavaszi felfrissülésének, az általában vissza lesz forgatva közérzetben, hangulatban, motiváltságban, munkabírásban, stressztűrésben, így pozitívan hat a teljesítőképességre is – teszi hozzá a tanácsadó.

Hogyan lehet megteremteni a munka és a párkapcsolat egyensúlyát?

Az időnk jelentős részét töltjük munkával és kötelezettségeink teljesítésével, így fontos figyelmet fordítani a munka és a család, a párkapcsolat, a magánélet egyensúlyára.

Lacsny Éva azt mondja, a tavaszi időszakban megnövekszik az igény az énidő megélésére. Az ember szeretne kapcsolódni önmagával, a társával, a barátaival és a tavaszodó természettel. Sokan ilyenkor a szabadidős tevékenységekre is szeretnének több időt szánni. A jó közérzet érdekében legyünk megengedők magunkkal. Találjunk időt, lehetőséget az igények, a szükségletek, a vágyak megéléséhez. Így csökkenthetjük a mindennapi stresszt, feszültséget, mely az elfojtásból generálódna – véli a terapeuta.

A családi konfliktusok is kihatnak a munkabírásra

Hiába a tavasz és a lendület, a munkamorálra és a munkateljesítményre a párkapcsolati és családi életben jelentkező problémák, konfliktusok is hatással vannak.

A családi konfliktusok, stressz vagy más nehézségek befolyásolhatják az emberek motivációját és koncentrációját a munkahelyen

– figyelmeztet a szakember. Lacsny Éva szerint két fő megküzdési módszert különböztethetünk meg akkor, amikor felmerül egy tartósabbá váló családi konfliktus, érzelmileg kitett helyzet.

Az egyik embertípus beleveti magát a munkába, és bizonyítani szeretne, túlteljesíteni. Ennek oka lehet az otthoni nehézségek elfedése; figyelemelterelés az érzelmi nehézségekkel szemben. A munka lehet az otthoni problémák jól magyarázható kompenzálása.

Ezzel szemben a másik fajta megküzdés az, amikor az egyén kezd elhatárolódni, elszigetelődni. Bezárkózik, és csak a minimumot akarja, tudja teljesíteni a munkahelyén. Aki ebbe a csoportba tartozik, hajlamos lehet a szorongásra, a depresszióra, a hangulatingadozásra.

A munkahelyi motiváltságon az is segíthet, ha megvizsgáljuk, miért az adott módon reagálunk, érzünk, gondolkozunk

Lacsny Éva hozzáteszi, hogy egészségügyileg mindkét típus veszélyeztetett a többletstressz által okozott, közvetett hatások miatt. Ha nem kezeljük a szituációt, akkor idővel kialakulhatnak például kardiovaszkuláris problémák, emésztési és viselkedési zavarok.

A tanácsadó szerint a munkáltató, a főnök, a menedzser felelősségi körébe tartozik, hogy észlelje mindkét attitűdöt, és fordítson időt, figyelmet arra, hogy felhívja a figyelmet az alul- vagy a túlteljesítésre. Fontos, hogy négyszemközt kérdezzen rá a munkavállalónál arra, milyen környezeti hatások váltják ki az adott közérzetet, munkamorált.

Így lehet megteremteni a munkahelyi wellbeinget, azaz jóllétet

Az etikus munkahelyi környezet, a támogató vezetői stílus és a munka-magánélet egyensúlyának támogatása mind hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek hatékonyabban kezeljék a családi, a párkapcsolati és az érzelmi nehézségeket, és jobban teljesítsenek a munkahelyen.

Fontos megjegyezni, hogy minden ember egyedi, néhányan képesek hatékonyan kezelni a családi problémákat és fenntartani a munkateljesítményt, míg másoknak nagyobb nehézségeik lehetnek ezen a területen.

A munkáltatóknak fontos szerepük van abban, hogy támogató környezetet teremtsenek a munkavállalók számára, és segítsenek kezelni a családi problémákat.

Ez lehet például a munka-magánélet egyensúlyának támogatása, a rugalmas munkaidő vagy a mentális egészség támogatása – emelte ki a terapeuta. Természetesen ehhez az is szükséges, hogy a munkavállalók nyitott kommunikációval forduljanak munkáltatójukhoz, és igénybe vegyék a rendelkezésre álló támogatási lehetőségeket. A jó vállalati légkör az adott cég presztízse miatt is kiemelt jelentőségű.

Mit tehetünk, ha a tavasz nálunk nem hozott új lendületet?

A munkahelyi motivációt vissza lehet hozni, ehhez a terapeuta szerint érdemes megfigyelni, milyen környezeti hatásoknak vagyunk kitéve: hogyan hat ránk a munkakörnyezet, a munkakapcsolatok, a párkapcsolati és a családi környezet és más szociális kapcsolataink.

Kérdezzük meg magunktól, hogy mit tudunk tenni a pozitív megközelítés, a változás és a stressz, a feszültség csökkentése érdekében. Ha az újévi fogadalmak esetleg már a homályba vesztek, akkor most tavasszal itt az ideje újratervezni, és kihasználni a napsugarak feltöltő erejét.

Menjünk ki a természetbe, túrázzunk, szívjuk be azt a változást, amivel a természet is kecsegtet bennünket

– mondja Lacsny Éva. Szerinte a megfelelő, elegendő alvás, a sok szabadban töltött idő és a mozgás is segíthet abban, hogy általános közérzetünk és mentális egészségünk is javuljon, és kevésbé legyünk fáradékonyak.

Nem utolsósorban törekedjünk egy élhető egyensúlyi helyzet kialakítására az emberi, érzelmi és mentális létünk, életvitelünk, választásaink tekintetében. Ez a legnagyobb kihívás az életünkben, és amikor sikerül megvalósítani, az hihetetlen elégedettségélménnyel, örömérzettel, teljességérzéssel tud társulni – összegezte a terapeuta.