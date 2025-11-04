Magyar egyetemista jött rá, hogyan lehet a legegyszerűbben kinyerni az aranyat a hulladékból: ez a módszer, lecsaphat rá az ipar
Egy olyan aerogélt fejlesztett a Debreceni Egyetem hallgatója, Bukta Balázs József és témavezetője Herman Petra, mely az eddigi leghatékonyabb és legfenntarthatóbb módon segíti visszanyerni az aranyat az elektronikai hulladékokból.
Már szabadalmi kérelmet is benyújtottak a hulladékból aranyat kinyerő találmányra
A felsőoktatási intézmény honlapja szerint a tudományos munka alapján az intézmény Kutatáshasznosítási és Technológiatranszfer Központja már szabadalmi bejelentést is tett, miután a kutatás az I. innOTDK Nagydíjat is elnyerte. A vegyészmérnök hallgató elmondta, hogy már korábban is léteztek módszerek arra, hogy az elektronikai hulladékból visszanyerjék az aranyat, ám
az ő megoldásuk sokkal hatékonyabb, hiszen több nemesfémet tud megkötni olcsón és környezetbarát módon.
A DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék adjunktusa pedig elmondta, hogy a fiatal kutató minden kísérletet maga végzett, csak minimális útmutatásra volt szüksége egy igazán innovatív és fenntartható megoldás kidolgozására.
A debreceni kutató a ritkaföldfémek visszanyerésén is dolgozik
A Rezorcin-formaldehid alapú aerogélek aranyvegyületek szelektív megkötésére című projektjével Bukta Balázs József különdíjat nyert áprilisban a 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK), majd nevezett az I. innOTDK-ra is. A megmérettetést azzal a céllal hirdették meg, hogy az innovációs elemeket tartalmazó legjobb pályamunkák szerzői mentori és anyagi támogatást kaphassanak, és könnyebben megvalósíthatják kutatásuk tárgyát. Bukta Balázs kutatása ezen a versenyen is győzedelmeskedni tudott.
Bár a fiatal kutató projektje már egy laboratóriumban kidolgozott megoldásként került a zsűri elé, de itt még nem ért véget a munka, ugyanis már egy külföldi kollaborációban készül az innováció ipari szintű hasznosíthatóságát vizsgálni, miközben újabb gélek előállítását is tervezi, amelyekkel az értékes ritkaföldfémeket szeretné kivonni különböző hulladékokból.