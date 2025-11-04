Bemutták az új Suzukit Magyarországon, ilyen még nem volt: mostantól kapható, de nem lesz olcsó - itt van az árlista

A Suzuki új időszámítása hivatalosan is elkezdődött: Magyarországon elrajtolt az eVITARA-nak, a márka első teljesen elektromos modelljének az értékesítése. Az autó nemcsak technológiai ugrás, hanem árban is komoly üzenetet küld a piacnak – a belépőverzió 12,9 millió forintról indul a MySuzuki programban.

Magyarországon is megkezdődött a Suzuki első teljesen elektromos modelljének, az eVITARA-nak az értékesítése / Fotó: Peter Mosoni / Suzuki Magyarország

Az autó a jól ismert Vitara alapjaira épül, de minden elemében a zéró károsanyag-kibocsátás és a jövőorientált technológia jegyében született.

Az eVITARA megjelenése számunkra hatalmas mérföldkő, ez a modell új mércét állít a SUV-ok következő generációja számára

– mondta Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője. Hozzátette: a cél az, hogy az eVITARA már az első évében meghatározó szereplő legyen az elektromos SUV-ok között.

Az eVITARA kétféle akkumulátor-változattal érkezik – 49 és 61 kWh kapacitással –, WLTC-szabvány szerint akár 428 kilométeres hatótávval. A gyorstöltés 45 perc alatt 80 százalékos szintre emeli az akkumulátort, ami a kategória élvonalába sorolja az újdonságot.

A vásárlók két- és összkerékhajtás közül választhatnak. A duálmotoros AllGrip-e rendszer 1,5-szeres nyomatékkülönbséget kínál a 2WD-változathoz képest, AUTO és TRAIL üzemmódjai pedig automatikusan igazodnak a terepviszonyokhoz. Az új HEARTECT-e padlólemez lehetővé teszi a nagy akkumulátor beépítését, miközben az alacsony súlypont stabilitást és kényelmet biztosít.

A Suzuki rugalmas árakkal csábítaná el a vásárlókat

A hivatalos árlista szerint az eVITARA alapváltozata 14,19 millió forintos listaáron kapható, de a MySuzuki-kedvezménnyel ez 12,89 millió forintra csökken. Ez az ár a hazai elektromos SUV-szegmens alsó határát képviseli.

A 61 kWh-s akkumulátorral szerelt, GL+ kivitel 14,19–15,04 millió forint között mozog, míg a csúcsfelszereltségű GLX, összkerékhajtással, 16,34 millió forintról indul.

A Suzuki tehát egyszerre kínál versenyképes belépőárat és prémiumra hangolt, jól felszerelt verziókat – így a modell szinte minden vásárlói réteget megcéloz, a városi elektromos úttörőktől a családi SUV-t keresőkig.