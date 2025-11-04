A sneakerpiac átalakulása: a gyors meggazdagodás kora véget ért, de az okos kereskedők még mindig nyerhetnek

A sneaker, azaz a limitált sportcipő továbbra is jó üzlet, de máshogy, mint pár éve. A sneakerek viszonteladói piaca az elmúlt években hatalmas átalakuláson ment keresztül. Míg 2020-ban a megjelenő modellek 58 százaléka a kiskereskedelmi ár felett cserélt gazdát a másodlagos platformokon, 2024-re ez az arány 47 százalékra csökkent. A korábban 100 százalékos nyereséget is hozó cipők ma jellemzően 10–25 százalék közötti profittal értékesíthetők – derül ki a StockX, a GOAT és a Stadium Goods adataiból, amelyeket a Resell Calendar vett szemügyre.

Eltűnt a könnyű pénz a sneakerek viszonteladói piacán / Fotó: Dontree M. / Shutterstock

A haszonkulcsok tehát drasztikusan zsugorodtak, ám a forgalom ezzel párhuzamosan nőtt. „Sokkal szélesebb közönséghez jutottunk el, és a kereslet-kínálat dinamikája miatt a piacon ma több cipő cserél gazdát, mint valaha” – nyilatkozott Greg Schwartz, a StockX vezérigazgatója. Az Egyesült Államokban a sneaker-újraeladási piac 2025 végére várhatóan eléri a 6 milliárd dollárt, amiből a StockX bevétele 540 millió dollárt tehet ki.

A túlkínálat megölte a ritkaságot

A piac megváltozásának egyik fő oka, hogy a Nike és más nagy márkák az elmúlt években elárasztották a piacot, s ezzel együtt eltűnt a ritkaság varázsa. A Nike azóta észbe kapott, és 35 százalékkal visszafogta a limitált Jordan-modellek gyártását, hogy helyreállítsa az exkluzivitást, ám a baj már megtörtént.

A Nike P-6000 modell az egyik legkeresettebb sneaker / Fotó: Malshkoff / Shutterstock

A piac megváltozásának másik fő oka, hogy a fogyasztók az infláció miatt inkább olcsóbb modelleket vásárolnak. A vevők 80 százaléka ma már a 27–42 év közötti Y generációhoz tartozik, akik nem feltétlenül a legdrágább, hanem a legjobb ár-érték arányú modelleket keresik. A mindennapi megélhetés drágulása mellett kevesen engedhetnek meg maguknak 500 dolláros (170 ezer forint) Off-White Jordant.

A 150 dollár, azaz a 50 ezer forint alatti modellek uralják az eladásokat, úgymint a Nike P-6000, az Adidas Samba vagy az Asics Gel-1130.

A márkák trónfosztása és az új versenyzők felemelkedése

A korábbi domináns szereplők, a Nike és a Jordan Brand, 2020-ban még a másodlagos piac több mint 70 százalékát birtokolták. Ez radikálisan csökken, mivel új márkák is feltörtek a piacon. Olyan márkák, amelyeket hat éve még senki sem említett volna egy lapon a Nike-kal, ma a leggyorsabban növekvő nevek között szerepelnek.

A kínai Anta 1901 százalékos növekedést produkált a StockX-en 2024-ben, részben Kyrie Irving Kai 1 modelljének köszönhetően.

Az Asics retromodellekek értékesítése 645 százalékot nőtt a GOAT-on és 350 százalékot a StockX-en. A Li-Ning 113 százalékos növekedést ért el Dwyane Wade kollekciójának köszönhetően.