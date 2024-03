Telitalálatnak bizonyult a lakáslottó

Régi hagyományt keltettek életre. Mekkora volt az érdeklődés a játékosok részéről?

Már az első pillanattól azt tapasztaltuk, hogy a játékosaink kifejezetten várták a lakásnyeremény-játékunkat. Sokak emlékében él még a Szerencsejáték Zrt. fél évszázaddal korábbi lottólakás-akciója, minden kutatásunk is megerősítette ezt. Most végre apropó is kínálkozott erre – úgy gondolom, a Játékoskártya hűségprogramnak ezáltal sikerült új lendületet adnunk, ugyanakkor méltó módon ünnepelhettük meg azt, hogy az akció indulásakor egymillió játékosunk regisztrált a hűségprogramunkba Az elmúlt fél évben, az akció tavaly augusztus végi meghirdetése óta közel 400 ezer új regisztráció érkezett, a játékosaink szeretik és használják a hűségkártyájukat a lottózásaik, fogadásaik alkalmával.

A mostani nagyszabású kampányban ezer forint feletti tranzakciók esetén egy-egy pontot írtunk jóvá, és a játékosok esélye a nyereményre aszerint növekedett, hogy összesen mennyi pontot szereztek az időszak alatt. Játékosaink összesen 12 millió pontot gyűjtöttek, ami messze meghaladta várakozásainkat.

Bánhegyi Zsófia: a konkurencia megjelenése az online fogadási piacon kifejezetten jót tesz a magyar játékosoknak / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Az utolsó Lottóotthon-sorsolást 1973 decemberében tartották. Mikor kezdődött, és addig hány lakás került a nyertesekhez?

A Szerencsejáték Zrt. jogelődje 1957 áprilisában tartotta az első nagyobb tárgynyeremény-sorsolását, ám ekkor még csak személygépkocsikat és egyéb tárgynyereményeket sorsoltak ki a játékosok között. 1957 júliusában találta meg gazdáját az első lottólakás, és a havi ingatlansorsolásokon 1973 decemberéig összesen 505 öröklakást és 224 darab üdülőt sorsoltak ki. Erős hagyományhoz nyúltunk vissza tehát, így rendkívüli érdeklődés övezte a mostani játékot is. És hát a tét sem volt kicsi, hiszen egy 110 millió forintot érő, penthouse jellegű lakás birtokosa lett a mostani nyertesünk.

Várható, hogy folytatják majd a játékot?

A játék sikeressége miatt az együttműködést folytatjuk, az év második felében újabb lakásnyereményjátékot indítunk, ugyancsak az OTP csoporttal együtt.

Eddig Magyarországon nem volt hivatalosan vetélytársuk, ez most változott. Milyen kihívást jelent a vállalatnak a konkurencia?

Tavaly január 1-jén megnyílt a távszerencsejáték piaca hazánkban, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy engedéllyel rendelkező versenytárs jelenhet meg az online sportfogadás piacán az eddigi monopol szereplő Szerencsejáték Zrt. Tippmixpro terméke mellett. A kompetitív környezet kifejezetten kedvez a magyar játékosoknak, hiszen a szolgáltatások, a kínálat és az oddsok versenye felerősödött legálisan működő, hazánkban engedéllyel rendelkező versenytársak által kínálva. Célunk, hogy a megváltozott versenyhelyzetben is megőrizzük domináns, piacvezető szerepünket az online sportfogadásban, amelyet az elmúlt hónapok rendkívüli eredményei is megerősítenek a szegmensben.

Milyen pozitív és negatív hozama van ennek?

Mára azt kell látnunk, hogy kiskereskedelmi hálózatunk versenyképességét is növelni szükséges az online tér mellett, hiszen játékosaink más szórakozást is választhatnak lottózáson, fogadáson, kaparáson kívül. Ez összességében egy dinamikus, gyors piacraviteli képességet előtérbe helyező, innovatív működést vár el a nemzeti lottótársaságtól.

Vállalatunk mind a termék- és a kereskedelemfejlesztés, mind a márkaépítés területén egyfajta transzformációt indított el az elmúlt években, hogy felkészítsük a Szerencsejáték Zrt.-t a kihívásokra és a következő sikeres évtizedre is.