Csúcséttermek: nyomasztó a spanyolok fölénye

A világ legjobb étterme, a csúcséttermek között az első jelenleg a barcelonai Disfrutar – a World”s 50 Best szervezet döntése alapján. A bejárat szerény, az étterem tágas és világos. A konyhát Oriol Castro, Mateu Casanas és Eduard Xatruch – vezeti, ők korábban a legendás El Bulliban főztek.

A Disfrutar séfjei a harmadik Michelin-csillagot is megkapták. Spanyolok lettek a csúcséttermek sztárjai / Fotó: AFP

Az étlapon olyan sajátos ételek szerepelnek, mint a Fear: The Prawn, (A félelem – garnélarák) amely (nem ártalmas) szárazjéggel körülvett tenger gyümölcseiből áll; a vendégeknek át kell tapogatniuk a ködöt, hogy megtalálják a garnélarákot. Vannak gazpachofagylalttal töltött szendvicsek és a jellegzetes panchino: egy sült fánk, amelyet ha feltörnek, kaviáros töltelék kerül elő.

Csúcséttermek: az első ötből három spanyol

A szervezet listáján az első öt helyből hármat spanyolországi éttermek szereztek meg.

Az Axpéban található Asador Etxebarri lett a második helyezett, amelynek menüje a faszénen szakszerűen elkészített ételekre épül.

A madridi Diverxo a negyedik.

A top 50 étterem listájára öt spanyol vendéglátóhely került fel.

A díjakat a Wynn Las Vegasban rendezett eseményen adták át. Ez volt az első alkalom, hogy a díjátadót az Egyesült Államok nyugati partján tartották, tavaly a spanyolországi Valencia volt a házigazda.

A hatodik helyre Junghyun és Ellia Park koreai étterme, a New York-i Atomix került, ők lettek az amerikaiak közül a legjobbak.

Ez nagy elismerés a kultúránk és örökségünk számára, valamint Korea és az Egyesült Államok együttes képviselete is megtiszteltetés

– mondta Ellia Park a Bloombergnek.

A World’s 50 Best List tulajdonosa és üzemeltetője az Egyesült Királyságban működő William Reed Business Media. A listát 2002-ben hozták létre. A rangsor a világ 1080 szakértőjének szavazatai alapján készül.

Íme az idei győztes éttermek. A tavalyi helyezéseket zárójelben szerepelnek.

1. Disfrutar, Barcelona, Spanyolorszog (2)

2. Asador Etxebarri, Axpe, Spanyolország (4)

3. Table by Bruno Verjus, Párizs, Franciaország (10)

4. Diverxo, Madrid, Spanyolország (3)

5. Maido, Lima, Peru (6)

6. Atomix, New York, Egyesült Államok (8)

7. Quintonil, Mexico City, Mexikó (9)

8. Alchemist, Copenhagen, Dánia (5)

9. Gaggan, Bangkok, Thaiföld (17)

10. Don Julio, Buenos Aires, Argentína (19)

11. Septime, Paris, Franciaország (24)

12. Lido 84, Gardone Riviera, Olaszország (7)

13. Tresind Studio, Dubai, Egyesült Arab Emírségek (11)

14. Quique Dacosta, Denia, Spanyolország (20)

15. Sézanne, Tokió, Japán (37)

16. Kjolle, Lima, Peru (28)

17. Kol, London, Egyesült Királyság (23)

18. Plénitude, Paris, Franciaország (36)

19. Reale, Castel di Sangro, Olaszország (16)

20. Wing, Hongkong (90)

21. Florilege, Tokió, Japán (27)

22. Steirereck, Bécs, Ausztria (18)

23. Sühring, Bangkok (72)

24. Odette, Szingapúr (14)

25. El Chato, Bogotá, Kolumbia (33)

26. The Chairman, Hongkong (50)

27. A Casa do Porco, Sao Paulo, Brazília (12)

28. Elkano, Getaria, Spanyolország (22)

29. Boragó, Santiago, Chile (29)

30. Restaurant Tim Raue, Berlin, Németország (40)

31. Belcanto, Lisszabon, Portugália (25)

32. Den, Tokió, Japán (21)

33. Pujol, Mexikóváros, Mexikó (13)

34. Rosetta, Mexikóváros, Mexikó (49)

35. Frantzén, Stockholm, Svédország (30)

36. The Jane, Antwerpen, Belgium (39)

37. Oteque, Rio de Janeiro, Brazília (76)

38. Sorn, Bangkok, Thaiföld (56)

39. Piazza Duomo, Alba, Olaszország (42)

40. Le Du, Bangkok, Thaiföld (15)

41. Mayta, Lima, Peru (47)

42. Ikoyi, London, Egyesült Királyság (35)

43. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Németország(45)

44. Mingles, Szöul, Dél-Korea (89)

45. Arpege, Párizs, Franciaország (62)

46. SingleThread, Healdsburg, Egyesült Államok (68)

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Svájc (26)

48. Hisa Franko, Kobarid, Szlovénia (32)

49. La Colombe, Fokváros, Dél-Afrika (94)

50. Uliassi, Senigallia, Olaszország (34)