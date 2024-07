Tényleg összeszerelő üzem Magyarország? Az MCC Feszten erre is keresik a választ

A tavaly mintegy 47 ezer látogatót vonzó MCC Feszt idén is számos programot kínál a tartalmas kikapcsolódásra: a Mathias Corvinus Collegium (MCC), mint a Kárpát-medence legnagyobb tehetséggondozó intézménye, már negyedik alkalommal tartja meg fesztiválját Esztergomban augusztus 1. és 3. között.

Forrás: MCC

Közélet, gazdaság, kultúra, gasztronómia és sport – ezek a témák is szerepelnek az idei MCC Feszt programjai között,

amelyen a hazai szakemberek mellett olyan neves nemzetközi előadók is részt vesznek a beszélgetésekben, mint például Chris Rufo, a harvardi plágiumbotrány feltárója, C. Raja Mohan, India külpolitikájának egyik legnevesebb szakértője és Dan Schnur, Kalifornia legismertebb politikai tanácsadója.

A háromnapos fesztivál gerincét idén is a neves külföldi szakemberek előadásai, beszélgetései adják.

A vendégelőadók között szerepel Bernard Yeung közgazdász, a NUS Business School volt dékánja, vagy Amitav Acharya, az American University UNESCO transznacionális kihívások és kormányzás tanszékének vezetője.

Tényleg összeszerelő üzem vagyunk?

A külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) Magyarországra történő beáramlása jelentős mértékben hozzájárult a gazdasági növekedéshez, ugyanakkor a közbeszédben mindennapos a kérdés: nem vált-e az ország összeszerelő üzemmé. Bár magyar gazdaság szerkezete az utóbbi években egyre inkább diverzifikálódott, a közepes fejlettségi csapdából való kitöréshez elengedhetetlen a magas hozzáadott értékű ágazatok erősítése és az innováció ösztönzése is.

Az FDI által hozott technológia és tudás lehetőséget ad a magyar gazdaság versenyképességének növelésére, de stratégiai lépésekre van szükség ahhoz, hogy valódi értékteremtés történjen és fenntartható növekedési pályára álljon az ország úgy, hogy ez a munkaerő számára is kedvező változásokkal járjon. A vendégek a gazdaságfejlesztés ezen aspektusairól folytatnak majd parázsvitát.

Előadók:

Joó István, a HIPA vezérigazgatója

Komjáthi Imre Országgyűlési képviselő

A panelbeszélgetések során szó lesz a többi között a multipoláris világrend nyújtotta kihívásokról és lehetőségekről, az amerikai és európai uniós választásokról, a mesterséges intelligencia és az automatizálás térnyeréséről, valamint a zöldátmenet gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatásairól is.

Az MCC Feszt Pass használatával idén is teljessé tehető a fesztivál élménye. Ez magában foglalja az esztergomi vasútállomás és a rendezvény helyszíne közötti ingyenes fesztiváljáratot, a strandfürdőt is lehet majd vele használni, és kedvezményre jogosít az étel- és italárakból is.