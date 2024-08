Merényletre készültek Taylor Swift bécsi koncertjein, fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe

Terrorfenyegetés miatt fokozott biztonsági intézkedéseket léptettek életbe az ausztriai Taylor Swift-koncerteken – közölte szerdán Gerhard Pürstl bécsi tartományi rendőrfőnök.

Merényletre készültek Taylor Swift ausztriai koncertjein / Fotó: ANP via AFP

Pürstl szerint a konkrét kockázatokat sikerült ugyan minimalizálni, de az általános veszély továbbra is fennáll. Hangsúlyozta, hogy a koncerteken növelik "a terrorellenes komponenst", ami azt jelenti, hogy tűzszerészek és speciális járművek, keresőkutyák mellett a WEGA és Cobra elnevezésű különleges egységek tagjai is a helyszínen lesznek, egyebek között civilruhában is.

Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója a nap folyamán közölte, hogy

őrizetbe vettek két személyt, akik merényleteket terveztek elkövetni

a csütörtökön, illetve pénteken Bécsben megrendezésre kerülő koncerteken.

Az egyik osztrák állampolgárságú gyanúsítottnál közelebbről nem meghatározott vegyi anyagokat foglaltak le a hatóságok. A rendőrség óvintézkedés gyanánt több házat és egy idősek otthonát is kiüríttetett robbanószertől tartva. A 19 éves ternitzi lakos az interneten radikalizálódott és néhány hete hűséget is fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

Egy másik gyanúsítottat Bécsben fogtak el a hatóságok, róla azonban a rendőrség nem tett közzé részleteket.

Taylor Swift a The Eras Tour koncertsorozatával látogat el hamarosan Bécsbe, a turné előző állomása Varsó, következő helyszíne pedig majd London lesz utolsó európai lokációként. A turnét még tavaly indította útjára az amerikai énekesnő, melynek csak a 2023-as állomásaiból egymilliárd dollár feletti bevételre tudott szert tenni. A turné során összesen 152 alkalommal lép színpadra, a sorozat minden állomásán 40 dalt ad elő, egy-egy koncert teljes hossza pedig így közel 3,5 óra.