Végleg elveszítheti a legendás Wu-Tang albumot Martin Shkreli

A Wu-Tang Clan 2015-ben mindössze egyetlen példányban jelentette meg a Once Upon a Time in Shaolin című albumát, amit akkor a később börtönbüntetésre is ítélt Martin Shkreli vásárolt meg 2 millió dollárért.

Fotó: AFP

Bár amikor egy gyógyszer árának megtöbbszörözése miatt hírhedtté vált Shkrelit később értékpapírcsalás miatt 7 év börtönbüntetésre ítélték, amelynek keretében kártérítést is kellett fizetnie a hatóságok elkobozták tőle a lemezt, az üzletember annak másolatát megtartotta. Az albumot a PleasrDAO kriptoközösség vette 4,75 millió dollárért és pert is indított Shkreli ellen, azzal vádolva őt, hogy megtartotta a lemez másolatát, sőt azt terjesztette is.

A másolatok sem maradhatnak Shkrelinél

A bíróság legfrissebb döntése szerint Shkrelinek most az összes másolatot át kell adnia és meg kell neveznie mindenkit, akinek átadta a felvételt szeptember 30-ig, valamint a lemezhez fűződő bevételeiről is számot kell adnia a The Guardian beszámolója szerint.

A PleasrDAO ügyvédje szerint ez egy fontos győzelem az ügy során és üdvözölte a bíró döntését,

amely felismerte, hogy azonnali lépésre van szükség ahhoz, hogy gátat szabjon Shkreli folyamatos rossz cselekedeteinek.

Shkreli ügyvédje szerint azonban a mostani döntés csak a status quo-t tartja fent és nem változtat az ügy kimenetelén. Véleménye szerint a döntés azt sem bizonyítja, hogy a bíró végül a PleasrDAO igazságát fogja megállapítani.

Ugyanakkor 2022-es szabadulása után Shkreli azzal hencegett online, hogy van a birtokában másolat a lemezből és abból sugárzott is részleteket követői számára. De arról is van felvétel, hogy Shkreli 2016-ban játssza le a lemezt, hogy megünnepelje Donald Trump választási győzelmét. A bíró mostani döntése azonban eltiltja őt a Wu-Tang felvételének birtoklásától, használatától és terjesztésétől is egyaránt.