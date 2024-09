29 évesen elhunyt az úttörő balerina, aki Beyoncéval is táncolt

Mindössze 29 éves korában elhunyt Michaela Mabinty DePrince, aki többek között Beyoncéval közösen is állt a színpadon, és akit sokan úttörőnek tartottak. A balerina halálát egy szóvivője közölte a táncos Instagram oldalán.

Michaela Mabinty DePrince, az úttörő balerina/Fotó: RW

DePrince családja közleményben közölte, hogy a balerina felejthetetlen inspirációként szolgált mindenki számára, aki ismerte és aki hallotta történetét. A halál okát nem közölték, a család csak annyit közölt, hogy az hirtelen jött.

A háború sújtotta Sierra Leonéból származó balerinát a tánc nemzetközi világa gyászolja, számos részvétnyilvánítás jelent meg halála után – írja a BBC.

"Hiába mondták neki, hogy a világ nem áll készen a fekete balerinákra vagy azt, hogy nem éri meg fekete balerinákba fektetni, eltökélt és fókuszált maradt és nagy lépéseket tett" – írta például közösségi oldalán Misty Copeland, amerikai pályatársa.

Nem mindennapi történet

Az 1995-ben, a háború sújtotta Sierra Leone Kenema városában született táncosnő három éves korában árvaházba került, miután mind a két szülője életét vesztette az országban dúló polgárháborúban. Elmondása szerint az ördög gyerekének csúfolták, amiért vitiligóban szenvedett, egy olyan betegségben, melynek hatására a bőr egyes darabjai elvesztik pigmentációjukat.

Négy éves korában aztán egy amerikai házaspár New Jerseyből örökbe fogadta, és miután új anyja észrevette, hogy mennyire érdeklődik a balett iránt, be is iratták órákra. A középiskola után gyorsan emelkedett a csillaga és történelmet írt, miután a Harlemi Táncszínház legfiatalabb vezértáncosa lett, majd

szerepelt Beyoncé Lemonade című videóalbumán is.

A nagyhírű Bostoni baletthez 2021-ben csatlakozott második szólistaként, de a Dancing with the Stars tévéműsorban már 17 évesen szerepelt.