Korlátozzák a vasúti közlekedést a Kisalföldön, sok esőre számítanak Ausztriában

Vasárnaphoz képest hétfőre számos dunai szakasznál harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el – írta a Kisalföld. A vízügy térképén piros színnel jelölve látható, hogy mely szakaszokra vonatkozik a készültség.

Harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Dunánál több ponton / vizugy.hu

A GYSEV vonalán is korlátozásokra kell számítani az árvíz miatt

A GYSEV vonalán korlátozásokra kell számítani, Csehországban is korlátozzák a vasúti forgalmat az áradások miatt – közölte a Mávinform hétfőn. A közlemény szerint a Deutschkreutz–Sopron–Ebenfurth–Wien Hbf. vasútvonalon a vonatok csak Neufeld an der Leitha állomásig járnak, Deutschkreutz és Sopron között közlekednek a vonatok. A Sopron–Wiener Neustadt vasútvonalon nem közlekednek a vonatok – jelezték.

A Fertőszentmiklós–Neusiedl am See vasútvonalon a vonatok csak Fertőszentmiklós és Pamhagen között közlekednek. Közölték azt is, hogy Csehországban a kiterjedt áradások miatt erősen korlátozzák a vasúti forgalmat, emiatt a Budapest–Berlin közötti Metropol EN vonatok Breclav állomásig közlekednek.

A München–Varsó és a Graz–Berlin vonalon nem közlekednek a vonatok. Az utasok számára nincs alternatív csatlakozás, így legfeljebb Breclav vasútállomásra juthatnak el – tudatta a Mávinform.

Az árvíz készül mindenki a Duna mentén / Fotó: Krizsán Csaba