A Netflix úgy tűnik, nem tud élni pereskedés nélkül: ezúttal egy indiai filmkészítő ment neki a streamingóriásnak, azt állítva, hogy lemásolták a Szerencse című filmjét és abból készítették el a Squid Game (Nyerd meg az életed) sikersorozatukat. A Netflix természetesen tagadja a vádakat.

Támadás alatt a Netflix: veszélyben lehet a Squid Game / Fotó: AFP

Soham Shah indiai filmes szeptember 13-án indított pert New Yorkban a Netflix ellen. Az időzítése elég érdekes, ugyanis a perben szereplő sikersorozat, a Squid Game idén december végén végre megkapja a sokak által várt második évadát.

A Squid Game-ben pénzszűkében lévő versenyzők egy csoportja küzd meg egymással halálos feladatokon keresztül, hogy végül megnyerjék a nagy pénzjutalmat.

Shah filmje ezzel ellentétben szerencsével felruházott emberek egy csoportját követi nyomon, akiket egy alvilági maffiavezér toboroz, hogy részt vegyenek a szerencsefaktoruk tesztelésére tervezett kihívások sorozatában, miközben szerencsejátékosok fogadnak rájuk – írja a The Independent. A két alkotás koncepciója valóban hasonló, de azért nehezen nevezhető lopásnak, viszont az indiai filmes szerint

a karakterek,

a feldolgozott témák,

a hangulat,

a helyszín,

és az események

mind megegyeznek az ő filmjével. A perben Shah azt is említi, hogy ő 2006-ban írta a film történetét, a Squid Game első forgatókönyve pedig 2009-ben született, amikor a Szerencsét bemutatták a mozikban. Shah a sorozat készítőjét, Hwang Dong-hyukot is személyesen megnevezte a perben.

Az indiai filmkészítő szerint minden esély meg van arra, hogy Hwang láthatta alkotását,

mivel a Szerencsét Indiában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Arab Emírségekben is bemutatták. Shah keresete azt is állítja, hogy a Netflix ezek után is megsértette a Szerencse szerzői jogait azzal, hogy további tartalmakat hozott létre a Squid Game-ből, például egy valóságshow-t, amelyet 2023-ban adtak ki, és Netflix-élményt (ami egy vándorló vidámparkszerű show-ja a streamingplatformnak), amelyet októberben mutatnak be New Yorkban.

A fő indok pedig az volt, hogy a Squid Game 900 millió dollárral növelte a Netflix piaci értékét.

Kártérítésről még nem esett szó, de az indiai filmes várhatóan ebből a nagy növekedésből szeretne részesedést látni. A Netflix közleményben már reagált a vádakra: szerintük ezek az állítások alaptalanok, a sorozatot Hwang írta egyedül és készen állnak megvédeni magukat.