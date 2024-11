Népszavazás jöhet december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Az Auchan már jelezte: ők december 24-én is nyitva lesznek

Az Auchan a vásárlói igényeket tartja szem előtt, amikor december 24-én is nyitva tartja délig áruházait. Évek óta megfigyelhető, hogy az embereknek biztonságot ad, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudjanak vásárolni, és meg is szokták, hogy szenteste délelőttjén még nyitva vannak az Auchan üzletei.