Deviza
EUR/HUF385.36 +0.15% USD/HUF328.41 +0.2% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.37 +0.16% PLN/HUF91.27 +0.19% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.86 +0.06% EUR/HUF385.36 +0.15% USD/HUF328.41 +0.2% GBP/HUF438.98 +0.18% CHF/HUF412.37 +0.16% PLN/HUF91.27 +0.19% RON/HUF75.67 +0.11% CZK/HUF15.86 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,707.71 +0.09% MTELEKOM1,770 0% MOL2,952 +0.41% OTP34,410 +0.03% RICHTER9,715 +0.05% OPUS559 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS151 +1.66% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,041.69 -0.03% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,397 +0.03% BUX109,707.71 +0.09% MTELEKOM1,770 0% MOL2,952 +0.41% OTP34,410 +0.03% RICHTER9,715 +0.05% OPUS559 +0.36% ANY7,020 0% AUTOWALLIS151 +1.66% WABERERS5,400 +0.74% BUMIX10,041.69 -0.03% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,397 +0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
Európa
hadsereg

Döntő pillanat közelít kedden: összeállt hét uniós tagország, hogy megszervezzék a hadseregüket az oroszok ellen – 135 milliárd eurót követelnek Brüsszeltől

Finnország szerint az EU keleti szárnya kézzelfogható védelmi munkálatokba kezd, közösen.
Andor Attila
2025.12.15, 08:21
Frissítve: 2025.12.15, 08:45

Petteri Orpo finn miniszterelnök bejelentette, hogy az Oroszországhoz legközelebb álló európai uniós országok egy csoportja megkezdi a konkrét intézkedések kidolgozását, amelyek célja, hogy megerősítsék az EU védelmét a hadviselő keleti szomszédjukkal szemben– írja a Bloomberg.

fegyverkezés
Fegyverkezés: közös hadsereget szerveznek európai országok / Fotó: AFP

Orpo a hét végén az YLE állami tulajdonú rádiócsatornának adott interjújában elmondta, hogy a keddre Helsinkibe összehívott keleti szárny csúcstalálkozóján megállapodhatnak a védelmi rendszerek kiépítésében való együttműködésről és a csoport közös, EU-n belüli álláspontjáról. A találkozón részt vesznek Svédország, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia és Bulgária vezetői.

Oroszország jelenti a fenyegetést ma, holnap és hosszú távon is

– mondta Orpo. „A legnagyobb nyomás Európa keleti szélén nehezedik.”

A vezetők „egyértelmű üzenetet akarnak küldeni Brüsszelnek”, és forrásokat szeretnének szerezni projektekhez

– mondta. Kezdetben körülbelül 1,5 milliárd euró (1,8 milliárd dollár) van kísérleti projektekre, de a következő, 2027-ben kezdődő többéves költségvetésben a védelmi források elérhetik a 135 milliárd eurót – mondta Orpo. Az általa összehívott csoport azt tervezi, hogy megerősítik a keleti szárnyat. Ebbe beletartozik a határbiztonság fejlesztése, légvédelmi képességek erősítése, drónelhárító képességek fejlesztése, valamint a szárazföldi erők fejlesztése is. 

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek: nem változtat 

Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.” Erről Orbán Viktor írt a közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök előre szólt, mit fog képviselni a közelgő uniós csúcson.
„Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. 

Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. 

Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek.
Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjeszteni a gazdasági hátországban, a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával. Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni.
Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.”

A miniszterelnök szavaival tökéletesen rezonált Marija Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő véleménye is, aki szerint 

az Európai Unió már nem lesz képes kompenzálni a károkat, amelyeket ilyen cselekedetekkel okoz mind a saját pénzügyi és gazdasági rendszerében, mind pedig a valaha megbízható kereskedelmi és befektetési partnerként szerzett globális hírnevében. Az ilyen nemzetközi kapcsolatokban elkövetett bűncselekmények nem maradnak büntetlenül.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu