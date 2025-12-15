Erősen kezdett a Mol, nőtt a BUX is
Minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel kezdte a hét első tőzsdenapját a BUX. A pesti börze vezető indexe 109 699 ponton rajtolt el. A Mol volt a legerősebb láncszem.
A blue chipek közül a Mol állt az élre, nyitó árfolyama 0,6 százalékkal, 2958 forintra emelkedett.
A Magyar Telekom is felfelé kereste az irányt, hiszen 0,2 százalékkal, 1774 forintra drágult közvetlenül a tőzsdei becsengetés után.
A Richter eközben 9710 forinton stagnált, míg az OTP-részvények árfolyama 0,15 százalékkal, 34 350 forintra süllyedt.
A forint is nagyjából ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta. Az euró 385,7 forint körül járt reggel 9 táján a bankközi devizapiacon.
A meghatározó európai részvényindexek szintén emelkedéssel indították a hetet. A DAX 0,3, a francia CAC 40 0,4, míg a londoni FTSE 100 0,5 százalékkal erősödött.
