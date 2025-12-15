Erősen kezdett a Mol, nőtt a BUX is

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint is nagyjából ott folytatta, ahol pénteken abbahagyta. Az euró 385,7 forint körül járt reggel 9 táján a bankközi devizapiacon.

A meghatározó európai részvényindexek szintén emelkedéssel indították a hetet. A DAX 0,3, a francia CAC 40 0,4, míg a londoni FTSE 100 0,5 százalékkal erősödött.

Berlinben a legmagasabb szinten – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai delegáció részvételével, az utóbbi élén Steve Witkoff-fal, Donald Trump elnök különmegbízottjával – folytatódnak az intenzív diplomáciai tárgyalások az ukrajnai háború befejezéséről.