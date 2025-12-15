Ez katasztrófa: sereghajtó lett a német autóipar az egész világon – 76 százalékos zuhanást produkált a Volkswagen, a BMW és a Mercedes

A Volkswagen, a BMW és a Mercedes-Benz értékesítése és árbevétele összességében nagyrészt stabil maradt, ugyanakkor az üzemi eredményük (EBIT) közel 76 százalékkal zuhant.

Hatalmasat zuhant a német autógyártás az elmúlt évben / Fotó: Hszinhua via AFP

Együttesen alig több mint 1,7 milliárd eurót értek el, ami a legalacsonyabb szint 2009 harmadik negyedéve óta. Az elemzés szerint egyetlen más jelentős autógyártó ország sem teljesített olyan gyengén árbevétel- és nyereségnövekedés szempontjából, mint Németország. Ugyanakkor az ágazat globálisan is jövedelmezőségi válságban van. A világ 19 legnagyobb autógyártójának bevétele – amelyek pénzügyi adatait az EY vizsgálta – a harmadik negyedévben enyhén, mintegy 531 milliárd euróra nőtt, míg az EBIT 37 százalékkal, körülbelül 18,9 milliárd euróra esett vissza. Ez a legalacsonyabb érték 2018 óta.

Az EY is aggódik a német autóiparért

Az EY autóipari szakértője, Constantin Gall szerint „a globális autóipar mély válságban van, különösen a német autógyártók szenvednek jelenleg”. Ennek okai között említette a prémiumszegmens általános gyengeségét, az amerikai vámintézkedéseket, a kedvezőtlen árfolyamhatásokat, az elektromos autókba irányuló – eddig meg nem térülő – beruházásokat, valamint a vállalati átalakítások magas költségeit.

Mindez egyfajta válságspirált hoz létre, különösen a német gyártók számára

– mutatott rá Gall. Az elemzés szerint a negatív tényezők „katasztrofális egybeesését” különösen a világ legnagyobb autópiacán, Kínában érezték meg a német gyártók: eladásaik ott a harmadik negyedévben 9 százalékkal csökkentek.

A kínai piac részesedése a globális értékesítésükben 29 százalékra esett vissza a 2020-as 39 százalékról. Gall szerint a kínai piac rendkívül intenzív versenyt diktál, a gyengébb konjunktúra miatt a prémiumautók iránti kereslet csökkent, miközben az elektromos járművek eladásai gyorsan nőnek, de főként a kínai márkák javára.

Voltak nyereségesen zárt cégek is az autóiparban

A harmadik negyedévben a legnyereségesebb autógyártó a japán Suzuki volt 9,2 százalékos üzemi eredménykulccsal, ezt követte a BMW 7,0, illetve a Toyota 6,8 százalékkal. Az elemzésbe bevont autógyártó vállalatok átlagos marzsa 3,9 százalékra csökkent, ami legalább tíz éve a legalacsonyabb szint, és 2023 óta nagyjából a felére esett vissza.