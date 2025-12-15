Deviza
EUR/HUF385.06 +0.08% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.28 +0.21% RON/HUF75.64 +0.07% CZK/HUF15.86 +0.03% EUR/HUF385.06 +0.08% USD/HUF327.98 +0.07% GBP/HUF438.79 +0.13% CHF/HUF412.03 +0.08% PLN/HUF91.28 +0.21% RON/HUF75.64 +0.07% CZK/HUF15.86 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,883.65 +0.25% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,938 -0.07% OTP34,430 +0.09% RICHTER9,860 +1.52% OPUS568 +1.94% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,004.53 -0.4% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,417.52 +0.88% BUX109,883.65 +0.25% MTELEKOM1,758 -0.68% MOL2,938 -0.07% OTP34,430 +0.09% RICHTER9,860 +1.52% OPUS568 +1.94% ANY6,980 -0.57% AUTOWALLIS150 +1% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,004.53 -0.4% CETOP3,827.28 -0.5% CETOP NTR2,417.52 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fintech
BinX
magyar neobank
Végh Richárd
Budapesti Értéktőzsde

Nem akárhol folytatja a korábbi BÉT-vezér: hatalmasat gurított a Revolut-rivális magyar neobank – bomba igazolást jelentett be a BinX

Ismert piaci vezetőkkel erősítette meg csapatát az első magyar neobank. Többek között a korábbi BÉT-vezérigazgató is a BinX igazgatóságában folytatja pályafutását.
VG
2025.12.15, 09:21
Frissítve: 2025.12.15, 09:28

Új tagok, ismert piaci vezetők csatlakoztak az első hazai neobank, a BinX igazgatóságához. A pénzintézet hétfői közleménye szerint a négy új vezető aktív, stratégiai szerepet fog betölteni a BinX növekedési tervének megvalósításában. Kiemelték: a neobank célja, hogy megszabadítsa a kis- és középvállalkozásokat a pénzügyi adminisztráció terheitől.

BinX háttérbeszélgetés első magyar neobank
Ismert piaci vezetőkkel erősítette meg csapatát a BinX / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BinX igazgatóságának új tagjai:

  • Gauder Milán, a MasterCard korábbi globális alelnöke, jelenleg fintech befektető és vezető, az MIT Sloan Management Review főszerkesztője,
  • Kalocsai Zsolt, az RSM Hungary csoport elnök-vezérigazgatója,
  • Kozma András, korábban a Commerzbank elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Credit Managament Group ügyvezetője,
  • Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) korábbi, a KAVOSZ jelenlegi vezérigazgatója.

„A BinX végre az a nagy dobás, ami képes a nemzetközi fintech térképre felhelyezni Magyarországot! Egy már bizonyított csapat széles befektetői összefogással vállalkozik arra, hogy a számlázási forradalom után a kkv-k a pénzügyi szokásaikban is levethessék magukról a béklyót, és koncentrálhassanak arra, amihez igazán értenek: az üzletre, növekedésre, innovációra. Azért csatlakozom a BinX-hez, hogy ezt az ambíciót nemzetközi térbe emeljük” – idézte a közlemény Gauder Milánt.

„Stratégiai mérföldkő, hogy ismert és méltán elismert szakemberek csatlakoznak a küldetésünkhöz. Jelenlétük nemcsak megerősíti vállalatunk jövőképét, hanem új szintre emeli a növekedési és innovációs lehetőségeinket is. Az új tagok aktív és meghatározó szerepet fognak betölteni a BinX további építésében és sikerében” – nyilatkozta az új vezetőségi tagok csatlakozása kapcsán Demeter Ákos, a BinX CEO-ja.

A hazai bankrendszer megreformálását tűzte zászlójára a BinX – elárulta mestertervét az első magyar neobank

Nagyjából másfél évvel ezelőtt, 2024 júniusában kezdte meg működését az első magyar neobank. A BinX Zrt. a hitelintézetekhez hasonlóan a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alatt, szigorúan ellenőrzött környezetben működő intézmény. Működésének újabb mérföldkövét októberben, a Számlázz.hu-val közös háttérbeszélgetésén jelentette be a bank.

Demeter Ákos akkor ismertette a magyar neobank működésének eddigi adatait is. Tavaly június óta összesen 1,38 millió utalást bonyolítottak le náluk, ezek összértéke 1033 milliárd forint volt. Számításaik szerint a megtakarított összes bankköltség 1,77 milliárd forintot tett ki, ami 2630 forint utalásonkénti átlagos költségmegtakarítás jelent.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu