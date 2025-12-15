Deviza
Erős az OTP technikai képe, a Richter túlzóan olcsó, az osztalékhozam lehet csábító a Molnál

A globális tőzsdék idén eddig erősen teljesítenek, de az elmúlt hetekben a lendület lassult: a magyar BUX 37,7 százalékos, míg a DAX 22,5 százalékos, az S&P 500 pedig 17,3 százalékos emelkedést mutatott január elseje óta. A volatilitás azonban élénk maradt: a Nasdaq például 16,6 százalékos, a lengyel WIG 20 16,3 százalékos 30 napos realizált volatilitással mozog, jelezve, hogy a rövid távú bizonytalanság továbbra is jelentős.
Zakár Tivadar, a BÉT kijelölt tanácsadójaként működő Univerz Invest Zrt. befektetési igazgatója
2025.12.15, 06:51

Globális szinten a nagy indexek – S&P 500, Dow Jones, Nasdaq – továbbra is szilárdan közelítenek történelmi csúcsaikhoz, ugyanakkor a rövid távú hozamok mérséklődtek: az elmúlt két hétben az S&P 500 0,7 százalékot, a Nasdaq 0,8 százalékot, a Dow Jones 2,3 százalékot emelkedett. A piacokat a Fed friss kamatcsökkentése (3,5–3,75 százalékos sáv) és a dollár gyengülése is formálja, miközben az AI- és tech részvényekben átmeneti eladási hullámot váltott ki az Oracle csalódást keltő eredménye.

Erős az OTP technikai képe, robusztus idén a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán

Európában a DAX és a francia CAC 40 Equal Weight GR erősen tartják magukat; az előbbi 22,5 százalékos, míg az utóbbi 16,5 százalékos pluszban van idén. Az európai részvénypiacokat azonban a kínai verseny (különösen az autó- és vegyiparban) és a lassuló gazdasági növekedés is nyomás alatt tartja, miközben a Goldman Sachs szerint a német növekedést továbbra is lefelé húzzák a kínai exportőrök.

Közép- és Kelet-Európában a magyar BUX kiemelkedik: az elmúlt egy évben 35,6 százalékos, idén 37,7 százalékos ralit mutat, míg a lengyel WIG 20 is robusztus, 41,2 százalékos emelkedést produkált év eleje óta. Azonban a volatilitás is magas (BUX: 10,7 százalék; WIG 20: 16,3 százalék – 30 napos évesített), ami a régiót is érzékennyé teszi a globális piaci hangulatváltozásokra.

Rövid távú kockázatok és lehetőségek

A volatilitás továbbra is emelkedett, a legtöbb nagy index 30 napos annualizált volatilitása 8 és 17 százalék között mozog, de a Nasdaq és a WIG 20 esetében 16 százalék felett van – ez azt jelenti, hogy a következő két hétben is hullámzó árfolyamokra lehet számítani. A Fed friss kamatvágása, illetve az EKB várható döntései mozgathatják tovább a piacokat. Az opciós piacon az S&P 500 6925-ös szintjénél a vásárlások lelassulnak, 6500 alatt pedig gyorsulhatnak az eladások – hasonló „trigger szintek” Európában is megfigyelhetők. A BUX index rekordközeli (109 214 pont), az éves csúcs (111 277 pont) közelében forog, a rali lassul, de nem állt meg. A forgalom stabil, a volatilitás közepes. A makroadatok (pl. várható munkanélküliségi ráta december 26-án) a következő hetekben befolyásolhatják a hangulatot.

OTP Bank

Az OTP Bank technikai képe továbbra is erős, viszont a forgalom az elmúlt két hétben döntően az 50 napos átlagforgalom alatt van. A napi indikátorok és mozgóátlagok pedig masszív bull trendet jeleznek – de a túlvett szintek miatt rövid távon fokozott óvatosság indokolt, fundamentálisan viszont a bank továbbra is robusztus, és az elemzői konszenzus is pozitív, további felértékelődést vár. A mostani piaci helyzetben mind a további korrekciónak, mind az emelkedésnek megvan az esélye. Azonban a fundamentumok továbbra is támasztják az árfolyamot, így korrekciónál erősebb negatív mozgásra nem számíthat a piac.

 

Richter

A magyar gyógyszergyár fundamentálisan az egyik legolcsóbb szektortagnak számít a gyógyszeriparon belül az európai részvénypiacon. Technikailag az eső trend támaszszintjén van az árfolyam. A mélyponton jelentősebb forgalommal visszazárt az elmúlt két hétben. Ahhoz, hogy technikailag megnyugtató fordulatot lássunk, a 9900 forintos hosszabb távú ellenállási szintet nagy forgalommal kellene áttörnie. A Richter a leginkább alulértékelt magyar blue chip, amelynek jelenlegi technikai képe és a fundamentális állapota jelentősen elszakadt egymástól. A hosszú távú fontosabb támaszszint további lefelé mozgás esetén a 9100 forintos árfolyamszint, amely egybeesik az elmúlt hétéves emelkedő trendcsatorna támaszával is. A Richter túlzóan olcsó, stabil, osztalékfizető részvény, de rövid távon inkább kivárás, oldalazás vagy enyhe korrekció lehet valószínű.

 

Mol

A Mol-részvények felértékelődési potenciálja is masszív lehetőséget mutat, itt is igaz, hogy egyszerre jelent óriási rövid távú kockázatot és középtávú lehetőséget. A piac forró, de az értékeltség még mindig kedvező. A mozgóátlagok inkább vételi jelzést mutatnak, a rövid távú indikátorok pedig korrekciót jeleznek. A technikai szintek miatt gyorsak lehetnek a piaci reakciók, azonban az esetleges felvásárlási tranzakciók és a működési rendszer ezt a forgatókönyvet alátámasztó átalakítása jelentős piaci várakozásokat alakított ki, ami egyértelműen keresleti erőt generál a részvény iránt. Az osztalékhozam lehetősége kiemelkedő, a szabad cash flow stabil és erős, az árazottsága extrém alacsony P/E-alapon, így fundamentálisan is inkább alátámasztott az árfolyam.

 

Magyar Telekom

A távközlési blue chipünk jelentős korrekción van túl, a 200 napos mozgóátlagra ült rá, ami a korrekció végét is jelezheti, bár egyértelmű jelzést még nem adott a piac a fordulatra. Technikai értelemben nem túl kedvező, hogy az 50 napos átlagárfolyam felülről közelíti a 200 napos átlagot. Fordulat nélkül további esetleges esés jelentősebb árfolyammozgásokat is kiválthat, ami egyben azt is jelenti, hogy az eddig emelkedő trendből kiesik az árfolyam, erre az MACD és a részvényárfolyam együttes nézetében 2025. március–május óta kialakult divergencia ad jelzést.

 

