Erős az OTP technikai képe, a Richter túlzóan olcsó, az osztalékhozam lehet csábító a Molnál

Globális szinten a nagy indexek – S&P 500, Dow Jones, Nasdaq – továbbra is szilárdan közelítenek történelmi csúcsaikhoz, ugyanakkor a rövid távú hozamok mérséklődtek: az elmúlt két hétben az S&P 500 0,7 százalékot, a Nasdaq 0,8 százalékot, a Dow Jones 2,3 százalékot emelkedett. A piacokat a Fed friss kamatcsökkentése (3,5–3,75 százalékos sáv) és a dollár gyengülése is formálja, miközben az AI- és tech részvényekben átmeneti eladási hullámot váltott ki az Oracle csalódást keltő eredménye.

Erős az OTP technikai képe, robusztus idén a BUX index / Fotó: Vémi Zoltán

Európában a DAX és a francia CAC 40 Equal Weight GR erősen tartják magukat; az előbbi 22,5 százalékos, míg az utóbbi 16,5 százalékos pluszban van idén. Az európai részvénypiacokat azonban a kínai verseny (különösen az autó- és vegyiparban) és a lassuló gazdasági növekedés is nyomás alatt tartja, miközben a Goldman Sachs szerint a német növekedést továbbra is lefelé húzzák a kínai exportőrök.

Közép- és Kelet-Európában a magyar BUX kiemelkedik: az elmúlt egy évben 35,6 százalékos, idén 37,7 százalékos ralit mutat, míg a lengyel WIG 20 is robusztus, 41,2 százalékos emelkedést produkált év eleje óta. Azonban a volatilitás is magas (BUX: 10,7 százalék; WIG 20: 16,3 százalék – 30 napos évesített), ami a régiót is érzékennyé teszi a globális piaci hangulatváltozásokra.

Rövid távú kockázatok és lehetőségek

A volatilitás továbbra is emelkedett, a legtöbb nagy index 30 napos annualizált volatilitása 8 és 17 százalék között mozog, de a Nasdaq és a WIG 20 esetében 16 százalék felett van – ez azt jelenti, hogy a következő két hétben is hullámzó árfolyamokra lehet számítani. A Fed friss kamatvágása, illetve az EKB várható döntései mozgathatják tovább a piacokat. Az opciós piacon az S&P 500 6925-ös szintjénél a vásárlások lelassulnak, 6500 alatt pedig gyorsulhatnak az eladások – hasonló „trigger szintek” Európában is megfigyelhetők. A BUX index rekordközeli (109 214 pont), az éves csúcs (111 277 pont) közelében forog, a rali lassul, de nem állt meg. A forgalom stabil, a volatilitás közepes. A makroadatok (pl. várható munkanélküliségi ráta december 26-án) a következő hetekben befolyásolhatják a hangulatot.