Megtízszereződött a forgalom a hitelpiac hátsó udvarában

Alig átlátható folyamatok jellemzik az amerikai fogyasztási hitelek piacát. Jellemző, hogy mást mondanak a bankárok, s mást a kiskereskedők. Ám az új hitelkonstrukciók megkerülhetetlenek, mert a fogyasztók belefáradtak a fél évtizedes inflációba.
Faragó József
2025.12.15, 07:30

Egyre nehezebb megállapítani, hogy milyen állapotban van a fogyasztó, az amerikai gazdaság kulcsfigurája. Mert a fogyasztói hitelezés egyre inkább a pénzügyi rendszer kevéssé átlátható szegleteibe költözik. Különösen robbanásszerű a magánhitelek térnyerése az úgynevezett alternatív fogyasztói hitelezés területén. Teli van meglepetéssel a hitelpiac hátsó udvara.

Hitelpiac
Új jelenségek a hitelpiacon / Fotó: Anadolu via AFP

Mást mondanak a bankárok, mást a kiskereskedők

A KBW idén új magánhitel-finanszírozási konstrukciókat hozott létre a fogyasztói hitelezésben érintett pénzügyi technológiai cégek számára. Becslések szerint ezek az üzletek a következő években közel 

140 milliárd dollár értékű globális hitelezést támogathatnak. 

Ami hatalmas növekedés a 2024-es 10 milliárd dollár alatti összeghez képest.

Az új hitelkonstrukciók részben „vásárolj most, fizess később” megállapodások, részint különféle személyi kölcsöntípusok. Érdekes ugyanakkor, hogy a hitelállomány ugrásszerű növekedése nem csapódik le az olyan eszközökben, mint például a hagyományos hitelkártyák forgalma. Ez részben azzal magyarázható, hogy a hitelkártyákat kibocsátó bankok a magasabb hitelképességű és a gazdagabb hitelfelvevőkre koncentrálnak. 

Az új hitelezési csatornák megjelenése kockázatot is hordoz.  

Töredezetté vált a fogyasztói adatok elemzése, s ezért nagyon nehéz megragadni a hitelpiac összképét

– mondja Sanjay Sakhrani, a KBW elemzője, és hozzáteszi: 

Feltűnő, hogy miközben a bankok erős fogyasztói hitelteljesítményről jelentenek, a kiskereskedők a vásárlások visszaesését érzékelik. 

 

 

Kulcsszerepet játszik a hitelpiac

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy az amerikai fogyasztók belefáradtak a fél évtizedes inflációba. Az áruk és szolgáltatások most átlagosan 25 százalékkal kerülnek többe, mint 2020-ban. A megélhetési válság kiemelt szerepet játszott Trump tavalyi megválasztásában éppúgy, mint a szocialista polgármesterjelölt New York-i győzelmében. 

Tanulságosak a legutóbbi gyorsjelentési szezon hírei:

  • A Wingstop gyorsétteremlánc arról számolt be, hogy 

a középosztálybeliek fogyasztása az alacsonyabb jövedelműek szintjére csúszott az üzleteikben.

  • A Target üzletlánc is visszaeső eladásokról számolt be, s kiemelte, hogy a vásárlók óvatosan költenek diszkrecionális termékekre, például otthoni dekorációkra és ruházatra. 
  • Míg a Walmart, amely a világ legnagyobb kiskereskedelmi cége, erős értékesítést jelentett, mert 

minden jövedelmi csoport az olcsó üzletekben tolong.

Amikor a világjárvány kitört, az amerikaiak több pénzt tudtak megtakarítani, mert érkeztek a kormányzati csekkek, kibővített adókedvezményt kaptak, s a lezárások miatt nem tudtak fogyasztani. Az infláció azonban 2021 tavaszán felgyorsult, s 2022 júniusában 9 százalék fölé kúszott. 2025 elejére elköltötték a pluszmegtakarításokat, éppen ezért lehet kulcsszerepe a hitelpiacnak.

