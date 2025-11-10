A világ legalulfizetettebb dolgozói – egy hét robot, két tál ételért

A Világbank becslése szerint a világ lakosságának körülbelül 8 százaléka él a nemzetközi szegénységi küszöb alatt, vagyis napi kevesebb mint 3 dollárból. Ennek a csoportnak jelentős része a „szegény, de foglalkoztatott” réteg. A világ legalulfizetettebb dolgozói azok, akik a ruháinkat varrják, az okostelefonokhoz szükséges kobaltot bányásszák, vagy az online rendelések fast fashion üzemeiben dolgoznak.

A világ legalulfizetettebb dolgozói / Fotó: AFP

A globalizált gyártás szabályai egyszerűek: ott folyik a termelés, ahol a legolcsóbb az előállítás. A nagyvállalatok olyan kiterjedt beszállítói és alvállalkozói hálózattal rendelkeznek, hogy sokszor szinte képtelenség kibogozni a szálakat, ráadásul ezek nagy része jogi szürkezónában működik. A dolgozók többségének nincs szakszervezeti védelme, túlóráikat nem fizetik ki, és nincs lehetőségük a béralkura.

Bangladesi textilipar – ami a GDP felét tartja életben

Banglades a világ második legnagyobb ruhagyártója Kína után. Több mint 4,4 millió ember dolgozik a textiliparban, ebből 80 sázalék nő. A legtöbben havi 12 500 taka (kb. 43 500 forint) minimálbért kapnak, miközben a helyi civil szervezetek szerint a megélhetési bér legalább 25 ezer taka vagyis durván 81 ezer forint lenne. A gyárak gyakran rosszul szellőznek, nyáron 35–40 fokban is dolgoznak bennük, a műszakok pedig 10–12 órásra is nyúlhatnak. A túlórát sok helyen nem fizetik, a dolgozók fáradtságra, rosszullétre, légzőszervi megbetegedésekre panaszkodnak. Ott van példának a híres „Rana Plaza”-katasztrófa, amely 2013-ban több mint 1100 munkás életét követelte, amikor a ruhagyárépület összeomlott. Azóta ugyan szigorodtak a biztonsági szabályok, de a termelés gyorsaságára építő nyomás nem csökkent.

Kongói Demokratikus Köztársaság – kobalt a zsebünkben

A kongói föld mélye a modern technológia kincstára. Kobalt nélkül nincs okostelefon, elektromos autó vagy laptopakkumulátor. A világ kobaltkészletének több mint 70 százalékát itt bányásszák, gyakran kézi eszközökkel, gyerekek és felnőttek együtt, védőfelszerelés nélkül. Az artizán bányászok napi 1–3 dollárt keresnek, miközben 10–12 órát dolgoznak a szűk tárnákban, oxigén- és fényhiányban.