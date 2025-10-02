Az évente globálisan mintegy 90 millió tonna textilt termelő divatipar adja a világ szén-dioxid-kibocsátásának csaknem 10 százalékát. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számításai szerint egy átlagos európai polgár textiligényének kielégítéséhez 2020-ban 9 köbméternyi vízre, 400 négyzetméternyi földterületre és 391 kilogramm nyersanyagra volt szükség. Ez mindent egybevetve fejenként összesen 270 kilogrammal növelte az uniós polgárok karbonlábnyomát. A problémát tetézi, hogy a legtöbb újrahasznosítással kapcsolatos kezdeményezés kapacitásai szűkösek, és ezért nem tudnak lépést tartani a divatipar által termelt textilmennyiséggel. Emiatt az Európai Unió már a hulladék-keretirányelv textíliákkal kapcsolatos rendelkezéseit is módosította. Az újrahasznosítást támogató új szöveg értelmében a tagállamoknak idén január 1-jéig meg kellett teremteniük a textilhulladék szelektív gyűjtésének lehetőségét. Hasonló elgondolás tapintható ki az Európai Bizottság 2022-es fenntartható és körforgásos textiliparra vonatkozó stratégiájában is. Ennek fő célja ugyanis, hogy 2030-ra az Európai Unióban forgalmazott textiltermékek tartósak, javíthatók, valamint újrafelhasználhatók, illetve -hasznosíthatók legyenek.

A divatot diktáló franciák most a divatnak diktálnak – a kevesebb hulladék érdekében / Fotó: Rehman Asad / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A fenti problémára Franciaország is évek óta próbál megfelelő megoldást találni. A francia parlament által 2020 februárjában elfogadott hulladéktörvény egyik pontja például egyenesen megtiltja a luxusmárkák és a divatcégek számára, hogy el nem adott termékeiket és textiljeiket kidobják vagy elégessék. Emellett a 2021-ben elfogadott klímatörvény a különösen szennyező iparágak – így a textilipar – esetében bevezette a környezeti címkézést. Egy új jogszabály idén október 1-jétől a címke használatát már a többi divattermék esetében is előírja. Egyúttal azt is kimondja, hogy a gyártóknak és a termelőknek a teljes előállítási folyamatról – így a többi között az alkalmazott eljárásokról és a felhasznált nyersanyagmennyiségről is – adatokat kell szolgáltatniuk az állam részére.

Az új ultra fast fashionről szóló jogszabály a tervek szerint 2026. január 1-jétől lépne hatályba, a várakozások szerint pedig elfogadásának folyamata gördülékeny lenne, hiszen már a törvényhozás mindkét háza megszavazta, és az előzetes normakontroll miatt az Európai Bizottságot is értesítették róla.