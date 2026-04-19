Az MI megissza helyetted a napi vízadagodat – a mesterséges intelligencia rejtett környezeti ára

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése látványos és gyors volt, azonban ezzel párhuzamosan egyre több figyelem irányul a rejtett környezeti költségeire. Bár az MI-t gyakran „láthatatlan”, digitális technológiaként kezeljük, működése nagyon is fizikai infrastruktúrához kötődik, amely jelentős energia- és vízfelhasználással jár.

A mesterséges intelligencia működésének alapját az adatközpontok adják, amelyek hatalmas mennyiségű szervert működtetnek folyamatosan. Ezek a rendszerek rendkívül nagy hőtermeléssel járnak, ezért folyamatos hűtést igényelnek. A hűtési folyamat gyakran vízalapú technológiákon keresztül történik, így az adatközpontok közvetlen vízfogyasztása jelentős.

Az MI több vizet fogyaszt, mint te

Az MI működése során felhasznált víz két fő forrásból származik. Ahogyan azt az EESI oldalán is olvashatjuk, a közvetlen hűtésből és az energiaellátás közvetett vízigényéből. Egyetlen nagyobb adatközpont napi vízfogyasztása elérheti a több millió litert, ami egy kisebb város szükségletével is összemérhető. Az MI gyors terjedése miatt az adatközpontok száma és mérete folyamatosan növekszik, ami tovább fokozza ezt a terhelést. Egyes becslések szerint az adatközpontok vízfelhasználása már most is rendkívüli mértékű, és például Észak-Amerikában 2025-re elérhette az évi egybillió literes nagyságrendet. Ez a szám már önmagában is ijesztően hangzik, de a helyzet súlyosságát igazán az adja, hogy a mesterséges intelligencia használata továbbra is exponenciálisan növekszik. Ahogy egyre több vállalat és felhasználó építi be az MI-t a mindennapi működésébe – az ügyfélszolgálattól kezdve a tartalomgyártáson át az ipari automatizációig –, úgy nő az adatközpontok terhelése is. Mivel ezek a rendszerek a nap 24 órájában működnek, a víz- és energiaigény nemcsak nagy, hanem folyamatos is.

Ráadásul a felhasználók többsége nincs tisztában azzal, hogy akár egyetlen egyszerű lekérdezés is fizikai erőforrásokat mozgat meg valahol a világ egy adatközpontjában.

Így a digitális kényelem és az azonnali válaszok mögött egy olyan, sokszor láthatatlan infrastruktúra áll, amely egyre nagyobb nyomást gyakorol a természeti erőforrásokra. Ez hosszú távon nemcsak környezeti, hanem gazdasági és társadalmi kérdéseket is felvet, különösen azokban a régiókban, ahol a víz már most is korlátozottan áll rendelkezésre.