Gyerekekre utaló ajánlatokat találtak a Vinteden, vizsgálják a gyanús hirdetéseket
Gyermekekre utaló hirdetések miatt vizsgálódik a francia rendőrség. A Vinted oldalán több olyan szokatlan ajánlat jelent meg, amelyekben egyesek szerint gyermekekre utaló leírások szerepeltek, miközben hétköznapi tárgyakat – például plüssjátékokat vagy virágokat – kínáltak több tízezer euróért. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a hirdetések mögött egy gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekhez köthető kódolt kommunikációs rendszer állhat-e – írja az Europe 1 oldala.
Az értesülések szerint a francia rendőrség több ilyen hirdetést is jelentett a PHAROS nevű hivatalos online bejelentő rendszeren keresztül. A PHAROS az interneten megjelenő illegális vagy gyanús tartalmak fogadására létrehozott állami platform, ahol a beérkező jelzéseket rendőrök és egyéb szakemberek elemzik.
Pedokriminális hálózatok nyomát keresik a Vinteden a francia hatóságok
A nyomozók és a TikTok felhasználók figyelmét az elmúlt hetekben több olyan hirdetés keltette fel, amelyek leírása és árazása szokatlan mintázatot mutattak. Egyes ajánlatok magasságot, kort, külső jegyeket vagy olyan tulajdonságokat említettek, amelyeket általában gyermekekhez kapcsolnak, miközben az eladásra kínált termékek ára messze meghaladta azok valós értékét.
A jelentett hirdetések között szerepelt például egy Portugáliában átvehető rózsa 20 ezer euróért, illetve egy plüssjáték 25 ezer eurós áron. Más esetekben hétköznapi használati tárgyakat kínáltak rendkívül magas összegekért, ami több internetező és a nyomozók érdeklődését is felkeltette.
A francia oldal szerint a hatóságok jelenleg azt próbálják megállapítani, hogy ezek a hirdetések pusztán szokatlan ajánlatok, vagy egy olyan kódolt kommunikációs rendszer részei, amelyet bűnözői körök használhatnak egymás közötti kapcsolattartásra.
Rosszkor érkezett a Vinted-botrány
Az ügy különösen érzékeny időszakban került a hatóságok látókörébe. Franciaországban az utóbbi időben kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények, és a kormányzat több intézkedést is bejelentett a gyermekvédelem erősítésére.
Az Europe 1 beszámolója szerint jelenleg mintegy 70 ezer, kiskorúakat érintő szexuális erőszakkal vagy visszaéléssel kapcsolatos ügy felülvizsgálata zajlik az országban.
A Vinteddel kapcsolatos vizsgálat ugyanakkor még korai szakaszban jár. Az eddig nyilvánosságra került információk alapján a hatóságok gyanús hirdetéseket vizsgálnak, de nem közöltek olyan bizonyítékot, amely alátámasztaná, hogy a platformon gyermekeket adtak-vettek volna vagy hogy a hirdetések mögött bizonyítottan szervezett bűnözői hálózat állna. A social media felületeken a napokban nagy port kavart a jelenség, de fontos, hogy a jelenleg nyilvános információk alapján ezek egyelőre nem bizonyított állítások.
Rekordnövekedést produkált a Vinted
A litván alapítású Vinted mára Európa egyik legnagyobb használtcikk-piacterévé nőtte ki magát. A továbbra is magántulajdonban lévő vállalat egy idei részvénytranzakció során 8 milliárd euróra értékelték, miközben a platformon értékesített termékek összértéke tavaly 47 százalékkal, 10,8 milliárd euróra nőtt. A cég 2025-ben 1,1 milliárd eurós árbevételt és 62 millió eurós nettó nyereséget ért el.
A 2008-ban ruhacserélő platformként indult vállalat ma már nemcsak divatcikkeket, hanem könyveket, játékokat és videójátékokat is közvetít, miközben saját fizetési szolgáltatásokat épített ki. A Vinted több európai országban, köztük Magyarországon is meghatározó szereplővé vált a használt termékek online kereskedelmében.
A mostani francia vizsgálat azért is keltett nagy figyelmet, mert a platform Európa-szerte több tízmillió felhasználót ér el, így a közösségi médiában megjelent találgatások gyorsan elterjedtek.