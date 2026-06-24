Brutális méretű kötvénycsomagot dobott piacra az OTP – Hongkongba és Luxemburgba is eljut velük a magyar nagybank

Hatalmas összegű, egymilliárd euró össznévértékű kötvényeket bocsátott ki az OTP mai, azaz június 24-i értéknappal – jelentette be a piacvezető magyar pénzintézet szerda délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Eurókötvényeket dobtt piacra az OTP Bank / Fotó: A great shot of / Shutterstock

Az OTP-kötvényeket a Moody’s Investor Services Cyprus Ltd. hitelminősítő ’Ba1’, míg a Scope Ratings ’BB+’ minősítéssel látta el.

A kötvényeket a Luxembourgi Értéktőzsdére és a Hongkongi Értéktőzsdére is bevezette a hazai nagybank.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt róla, hogy az OTP ázsiai befektetőket keres, legalábbis ennek lehetőségét teremtette meg azzal, hogy május végén bevezette a hongkongi börzére hétmilliárd euró össznévértékű középtávú eurókötvény-programját (EMTN).

Az EMTN egy olyan, rugalmas kötvénykibocsátási keretprogram, amellyel a vállalatok és pénzintézetek különböző devizákban és futamidőkkel bocsáthatnak ki értékpapírokat.

A hagyományos kötvénykibocsátással szemben a cégek ezáltal gyorsan, akár napok alatt reagálhatnak a piaci igényekre új dokumentáció elkészítése nélkül, a keretösszegen belül több részletben, folyamatosan vonhatnak be tőkét, és a külföldi intézményi befektetőket is könnyen elérik vele, mivel nem korlátozódik egyetlen piacra.

A hazai vállalatok közül, az OTP mellett

az MBH Bank,

a Mol

és a Wizz Air is

alkalmazzzák ezt a kötvénykibocsátási kosntrukciót működésük finanszírozási költségeinek diverzifikálására.

Az OTP mellett az MBH is aktivizálta magát a piacon

A külföldi értékpapírpiacon aktivizálta magát a héten az MBH csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank is, amely félmilliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi jelzálogleveleket egy keddi tranzakció során. A kibocsátást jelentős piaci érdeklődés övezte, a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.

Az MBH Jelzálogbank kibocsátott jelzálogleveleinek árazása végül a nemzetközi tőkepiaci tranzakcióknál alkalmazott referencia kamatláb (midswap) felett 65 bázisponton alakult, ami az euróban kibocsátott magyar állampapír árazásával csaknem megegyező szintet jelent.