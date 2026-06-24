Durván nőtt az ultragazdagok klubja, a beugró 30 millió dollár, de már látszik egy súlyos átrendeződés
Rekordmagasságba emelkedett a világ ultravagyonosainak száma, 2025 végére már 556 850 olyan ember élt a Földön, akinek nettó vagyona meghaladta a 30 millió dollárt. Az Altrata friss jelentése szerint az elit összvagyona (UHNW) 63,8 billió dollárra nőtt, a bővülést elsősorban a mesterséges intelligencia körüli befektetési boom, az erős részvénypiacok és a technológiai szektor szárnyalása hajtotta. A trend azt mutatja, hogy a globális vagyon egyre nagyobb része koncentrálódik az ultragazdag játékosok kezében, miközben Ázsia és az új technológiában utazó vállalkozógeneráció gyorsan növeli súlyát.
A riport azt írja:
Csak az elmúlt két évben a rendkívül gazdagok száma közel
- 30 százalékkal nőtt,
- több mint 120 000 új személy került be az elitklubba.
Visszatekintve az elmúlt húsz évre az is megállapítható, hogy összesen 255 százalékkal nőtt a számuk, ami a globális felnőtt népesség növekedésének a hétszerese.
Mitől híznak az ultragazdag vagyonok?
A jelentés készítői szerint a rekord mögött több tényező áll. A legfontosabb hajtóerő
- a mesterséges intelligencia körüli befektetési hullám volt, amely jelentősen megemelte a technológiai vállalatok értékeltségét,
- miközben a részvénypiacok is kedvező évet zártak, emellett
- a csökkenő infláció,
- valamint a viszonylag stabil gazdasági környezet szintén hozzájárult a vagyongyarapodáshoz.
Egyre nagyobb vagyon összpontosul a leggazdagabbaknál
Bár az ultravagyonosok a világ milliomosainak mindössze mintegy 1 százalékát teszik ki, a milliomosok teljes vagyonának már 32 százalékát birtokolják. Együttes vagyonuk elérte a 63,8 billió dollárt, ami több mint a világ éves gazdasági teljesítményének felével ér fel. A tendencia arra utal, hogy a globális vagyonkoncentráció tovább erősödik. A pénzügyi piacok emelkedéséből és a technológiai innovációból származó nyereség ugyanis elsősorban azoknál csapódik le, akik már jelentős befektetési vagyonnal rendelkeznek.
Amerika még mindig verhetetlen az ultragazdag mezőnyben
Az ultravagyonosok földrajzi eloszlásában továbbra is az Egyesült Államok vezet. Az elitklub népességének 37 százaléka él az országban, az USA önmagában is több ultravagyonost tudhat magáénak, mint a rangsorban mögötte álló több ország együttvéve. A technológiai és pénzügyi központok szerepe tehát változatlanul meghatározó a globális vagyonképződésben.
A jelentés szerint a leggazdagabbak első számú városa továbbra is
- New York,
- Hongkong,
- Los Angeles
- San Francisco.
A verseny nő, jönnek a feltörekvő szereplők
Miközben Észak-Amerika őrzi vezető pozícióját, a leggyorsabb növekedés egyre inkább Ázsiában figyelhető meg. A régió ultravagyonos népessége tavaly kétszámjegyű ütemben bővült, és az előrejelzések szerint 2030-ra Ázsia már megközelítheti Észak-Amerikát a szupergazdagok számát tekintve. Különösen India emelkedik ki, ahol a gyors gazdasági növekedés, a technológiai szektor fejlődése és a vállalkozói aktivitás erősödése új vagyonos réteget hoz létre. Az Altrata előrejelzése szerint új vagyonközpontok jelennek meg. Delhi lesz a leggyorsabban növekvő város az UHNW népesség alapján 2030-ig, majd Stockholm és Wuhan következik.
A jelentés egy másik fontos folyamatra is felhívja a figyelmet. Az ultravagyonosok többsége jelenleg még a baby boomer generációhoz tartozik, de a következő években példátlan mértékű öröklési hullám indulhat el.
Az előrejelzések szerint 2033-ig mintegy 31 billió dollárnyi vagyon kerül át a fiatalabb generációkhoz
Ez nemcsak a tulajdonosi szerkezetet alakíthatja át, hanem a befektetési szokásokat is. Az X-, Y- és Z-generációs vagyonosok jellemzően nagyobb érdeklődést mutatnak a technológiai befektetések, a kockázati tőke és az alternatív eszközök iránt, mint elődjeik.
A jelentés szerint az ultravagyonosok száma 2030-ra elérheti a 746 570 főt, együttes vagyonuk pedig meghaladhatja a 85 billió dollárt. Bár a nők arány kisebbségben van világszerte, jelenleg 12 százalék, arányuk emelkedik, és előrejelzések szerint 2040-re eléri a 19 százalékot.