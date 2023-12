Semmelweis HELP: külföldön is érdeklődnek a magyar innováció iránt

Már licencérdeklődés is van arra a feltehetően világszinten is egyedülálló, közcélú egészségügyi applikációra, amelyet a Semmelweis Egyetem csapata fejlesztett ki. Az alig öt hónapja bevezetett, ingyenes tünetellenőrző applikáció, a Semmelweis HELP a gyermekbetegségekre kidolgozva elérhető, de jövő év második felében már a felnőttekre szabott változata és a szülészeti-nőgyógyászati tünetellenőrző verzió is megjelenhet, miközben munkához látott a Szemészeti Klinika csapata is – értesült a Világgazdaság.

4 órája | Szerző: Sándor Tünde