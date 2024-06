Mesterséges intelligencia: mit fogunk csinálni, ha a munkák hetven százalékát helyettesíti

A mesterséges intelligencia (MI) gyors növekedése miatt 300 millió munkahely van veszélyben, de vajon mit lehet tenni, hogy ne a miénk szűnjön meg. Erre és hasonló kérdésekre kereste a választ kedden a Lurdy Rendezvényközpontban a MIExpo.

Mesterséges intelligencia nélkül már a jelen életünk sem működne, holnaptól pedig az élet minden területét behálózza / Fotó: Shutterstock

A résztvevők arra vállalkoztak, hogy kkv-k számára szakértők segítségével megoldásokat mutassanak a mesterséges intelligencia alkalmazására. Jelentős érdeklődés övezte a délelőtti nyitó előadásokat, ahol magáról az MI jelenéről és lehetséges trendjeiről beszéltek az előadók. Azért csak lehetséges trendekről, mert ahogy a ChatGPT megjelenését sem tudták megjósolni a jövőkutatók, úgy az MI exponenciális fejlődése is egyik napról a másikra korábban elképzelhetetlen megoldásokkal állhat elő.

Keleti Arthur jövőkutató, kiberbiztonsági szakértő is azzal kezdte: a fejlődés tempójával nehezen tud mit kezdeni az ember. Példákat is hozott: már fut olyan animációs sorozat, amelynek a történetét a nézők alakítják, a közeljövőben kedvenc sorozathőseink úgy fognak élni, az történik velük, amit mi szeretnénk. Ha nem is értjük a technológia hátteret, ez még egy befogadható jövőkép, szórakoztató is. Az már azért ijesztőbb, hogy az MI által generált arcok, hangok már alig különböznek a valóságosaktól. Éles szem még látja, hogy valami nem stimmel, de lehet, hogy két hónap múlva nem fogjuk tudni eldönteni, hogy akivel csetelünk, élő ember, vagy sem. Nem fogjuk tudni teljes bizonyossággal, hogy a megrendelő, az ügyfél a videóhívásban élő ember vagy MI. A Microsoft hangklónozási képessége két-három másodperc, azaz elég ennyit hallania a hangunkból, és a gép reprodukálja. Mit tesz ez a hitelességgel? – tette fel a kérdést, amelyre egyelőre nincsen válasz. Az, hogy az MI maga a jelen, azzal is alátámasztotta, hogy a cégek dollármilliárdokat pumpálnak az iparágba, a nagy nyelvi modellek tréningelése ugyanis ennyibe kerül.

A napokban jelentette be az Apple, hogy az Intelligence minden alkalmazásban elérhető mostantól, fejlesztik tovább a Sirit is, képes lesz válaszolni az üzeneteinkre, rajzból generál képet, és a fotózáskor valós helyzetben is időben lehet a képeket módosítani, retusálni. Tehát az operációs rendszer szintjére érkezik meg a telefonokba az MI.

Keleti Arthur megemlítette, hogy a mesterséges intelligencia alá csipeket gyártó Nvidia képes arra, hogy figyeli a gamereket játék közben, azaz a képernyő megfigyelésével próbálja kitalálni, mit akarunk kérdezni a játéktól, megoldásokat ad, mit tegyünk, ha elakadunk valamelyik stratégiai játékban. Azaz az MI segítségével optimalizálhatjuk a működésünket, jobbá tehetjük saját teljesítményünket.

Azt már tudjuk, hogy kiválóan ír szövegeket bármelyik nagy nyelvi modell, sőt felismeri a plágiumot is, de vajon az egyik MI felismeri-e a másik MI által generált szöveget, hogy azt sem ember alkotta? Ezek már elvontabb kérdések, de még mindig csak a jéghegy csúcsában kapaszkodunk.

A mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat

Ezt a mondatot szinte naponta olvassuk, elég ijesztően hangzik, bár valószínűleg ezt is kevesen veszik egyelőre komolyan. Keleti Arthur szerint ezek a rendszerek sok ember munkáját hatékonyabbá teszik, ez a kíméletes a verzió. A ridegebb pedig az, hogy a munkák 70 százalékát helyettesíteni lehet néhány éven belül.

A még ridegebb valóság az, hogy egyre inkább megismeri az emberi természetet, a személyes kontaktusokat, és nemcsak digitális asszisztens lesz belőle, hanem megértő digitális barát, esetleg társ. Innentől pedig egy rendkívül ingoványos területre tévedtünk, mert arra sincsen egyelőre senkinek sem válasza, milyen hatást fog ez gyakorolni az emberi kapcsolatokra.

Paradigmaváltás: nem érvényesek a korábbi játékszabályok

Németh Gábor digital coach a mesterséges intelligencia trendjeit ismertette, rögtön azzal kezdte, hogy amikor az összes iparágban exponenciális növekedés van egyszerre, azt az ember ezt nem tudja lekövetni. Olyan hirtelen változások jelennek meg egyik napról a másikra, amelyeket a környezet nem tud követni. Az Ubert hozta példának, amelyre képtelen volt reagálni a taxisszakma. A mesterséges intelligencia használatával átalakulnak a reflexek, már nem a Google-hoz fogunk nyúlni.

Kiemelte: a technológiát semmilyen gazdasági válság vagy háború nem lassította. Hozott egy meredek példát is az anyagtudományból: 2,2 millió új anyagot hoztak létre az elmúlt öt évben az MI segítésével. Ez 800 évnyi kutatás lenne az emberiségnek – sokkolta a nézőket. De valóban, ezek azok a példák, amelyek mutatnak valamit a technológia potenciáljából a laikus számára is.

Beszélt arról is, hogy a ChatGPT megjelenésével demokratizálódott a helyzet, mindenkinek hozzáférhető az MI. Utalt egy amerikai kutatásra, amelyből az derült ki, hogy akik hozzáfértek a ChatGPT-hez, azok 25 százalékkal gyorsabban és 40 százalékkal jobb minőségben teljesítettek. Ami még érdekesebb: az alacsonyabb képességű kollégáknak sokkal jobban felvitte a teljesítményét, azaz a képességek elérhetősége kiterjed. Azt kell megérteni: az MI kiterjeszti a képességeinket – hangsúlyozta. Érkezik hamarosan az 5-ös verzió, a tréningelésére tízszer annyit költöttek, mint a 4-es verzióra, elképesztő változásokat fog hozni. Már a 4-es verzió is képes szinte azonnal reagálni, nem gondolkodik már olyan hosszan, de ez még gyorsabb lesz, ha közbevágnak, képes lesz az új témára azonnal reagálni – tette hozzá.

Már nem kell csinálni, csak utasítani és ellenőrizni

Németh Gábor nagyon fontos új szemponttal is árnyalta a képet, ugyanis azt mondta: arra az állításra, hogy 300 millió állás van veszélyben, az a válasz, hogy munkafolyamatok alakulnak át. Utasítani és ellenőrizni kell, de nem kell csinálni. Szerinte a globális bőség felé visz bennünket a technológia fejlődése. Felsorolta a legfontosabb metatrendeket is:

minden okosodik és beágyazódik az intelligenciával,

a fogyasztó hamarosan elvárja a kommunikációt, és kiakad, ha nem tudsz kommunikálni egy parkolóautomatával,

home healthcare: vércukrot mér, életmódtanácokat ad az MI, felismeri a lázas arcot, és egyre kevesebb adatból tud meglehetősen pontos predikciót készíteni,

fel fogja gyorsan ismerni a mintázatokat, és reagál rájuk. Az amerikai kiskereskedelmi lánc, a Walmart már beépítette a komplett ellátási láncba. Az MI figyeli az összes közösségimédia-felületet, és megpróbálja a mintázatokat felismerni. Ha például egy plüss mémmé válik, mire beindul a mémlavina, bent van a raktárban a termék, a vevők meg fogják találni.

Mivel a társadalom – így a szabályozás is – jóval az események után kullog, nehéz eldönteni, hogy pánikolnunk kellene-e, vagy rohanni tanulni ezt az új szakmát. Németh Gábor az utóbbi javasolta, azt mondta, a mesterséges intelligenciát el kell kezdeni tanulni, mert minden szakmának lesz MI-pilótája. Megváltozik a gyártás is, az új modell az onshoring gyártás lesz offshoring munkaerővel, azaz a gyártás visszatér, de a munkaerő online dolgozik, kintről jön.

„Az MI-vel bárki kitolhatja a határait, kiterjesztheti a képességeit, az emberi képességek újraelosztása zajlik. Ingyen van, nem kell hozzá tőke, nem az számít, hogy mennyi pénzed van, hanem az, mennyi munkaórát teszel bele” – magyarázta. De amit értenünk kell: már most végtelenek a lehetőségek, és ez fog exponenciálisan sokszorozódni.

Ugye értik, hogy ez azért mégiscsak ijesztő?