Háborús veszteség: elképesztő számok láttak napvilágot, Zelenszkijék közzétettek egy listát a pusztítás mértékéről

Számszerűsítette az ukrán vezérkar, hogy mit veszített Oroszország 2022. február 24. óta. Az orosz-ukrán háborús veszteségek aránya katonában számolva 2-2,5:1 lehet a szakértők szerint. Így az ukránok közel félmillió katonát veszíthettek. Ebből nagyjából 100 ezer lehet a harcban elesettek száma. Persze mindezt érdemes erősen fenntartásokkal kezelni.
VG
2026.03.21, 09:22
Frissítve: 2026.03.21, 09:45

Oroszország mintegy 1 286 940 katonát veszített Ukrajnában a teljes körű invázió kezdete óta, 2022. február 24-én, jelentette az Ukrajna Fegyveres Erők Főparancsnoksága március 21-én – írja a The Kyiv Independent. A háborús veszteség száma magában foglalja az elmúlt napokban az orosz erők által elszenvedett 1 240 áldozatot is.

 

Háborús veszteség: elképesztő számok láttak napvilágot, Zelenszkijék közzétettek egy listát a pusztításról/ Fotó: AFP

A jelentés szerint Oroszország:

  •  11 790 tankot,
  •  24 262 páncélozott harcjárművet, 
  • 84 518 járművet és üzemanyagtartályt, 
  • 38 608 tüzérségi rendszert, 
  • 1 691 többszörös indítós rakétarendszert, 
  • 1 333 légvédelmi rendszert, 
  • 435 repülőgépet, 
  • 350 helikoptert, 
  • 188 985 drónt, 
  • 33 hajót, valamint két tengeralattjárót veszített.

Az ukrajna vezérkari tanácsa nem árulja el saját veszteségeit a teljes körű invázió alatt,

 a műveleti titoktartásra hivatkozva.

Bár az ukrán tisztviselők ritkán közölnek adatokat, Volodimir Zelenszkij elnök február 4-én a France TV-nek elmondta: 

legalább 55 000 ukrán katona vesztette életét a teljes körű háború kezdete óta, emellett még sokakat eltűntnek minősítettek. 

Az orosz drónok és a harcok intenzitása megnehezítette Ukrajna számára az elesett katonák holttestének visszaszerzését, így a DNS-megerősítések sem lehetségesek.

Független nyugati agytrösztök egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit.  

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint, az orosz-ukrán veszteségarány 2,5:1 vagy 2:1 lehet.

A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna valószínűleg 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el 2022 februárja és 2025 decembere között, ebből 100 ezer és 140 ezer között lehet a harcokban elesettek száma.

