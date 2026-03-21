Háborús veszteség: elképesztő számok láttak napvilágot, Zelenszkijék közzétettek egy listát a pusztítás mértékéről

Oroszország mintegy 1 286 940 katonát veszített Ukrajnában a teljes körű invázió kezdete óta, 2022. február 24-én, jelentette az Ukrajna Fegyveres Erők Főparancsnoksága március 21-én – írja a The Kyiv Independent. A háborús veszteség száma magában foglalja az elmúlt napokban az orosz erők által elszenvedett 1 240 áldozatot is.

Háborús veszteség: elképesztő számok láttak napvilágot, Zelenszkijék közzétettek egy listát a pusztításról

A jelentés szerint Oroszország:

11 790 tankot,

24 262 páncélozott harcjárművet,

84 518 járművet és üzemanyagtartályt,

38 608 tüzérségi rendszert,

1 691 többszörös indítós rakétarendszert,

1 333 légvédelmi rendszert,

435 repülőgépet,

350 helikoptert,

188 985 drónt,

33 hajót, valamint két tengeralattjárót veszített.

Az ukrajna vezérkari tanácsa nem árulja el saját veszteségeit a teljes körű invázió alatt,

a műveleti titoktartásra hivatkozva.

Bár az ukrán tisztviselők ritkán közölnek adatokat, Volodimir Zelenszkij elnök február 4-én a France TV-nek elmondta:

legalább 55 000 ukrán katona vesztette életét a teljes körű háború kezdete óta, emellett még sokakat eltűntnek minősítettek.

Az orosz drónok és a harcok intenzitása megnehezítette Ukrajna számára az elesett katonák holttestének visszaszerzését, így a DNS-megerősítések sem lehetségesek.

Független nyugati agytrösztök egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint, az orosz-ukrán veszteségarány 2,5:1 vagy 2:1 lehet.

A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna valószínűleg 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el 2022 februárja és 2025 decembere között, ebből 100 ezer és 140 ezer között lehet a harcokban elesettek száma.