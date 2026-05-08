Erre a devizára figyel most a világ: őrült nagyot megy, de a forinttal így sem bír – már a kormány bukását árazzák a befektetők a briteknél

Szárnyra kapott az angol font pénteken. A forint viszont a dollár, az euró és az angol font ellenében is erősödik.
Murányi Ernő
2026.05.08, 11:39
Frissítve: 2026.05.08, 11:46

Nagyot ment az angol font pénteken délelőtt a dollárhoz képest, miután az Egyesült Királyságban a helyi választási eredmények eddig megerősítették a Munkáspárt jelentős veszteségeire vonatkozó várakozásokat, és a befektetők már Keir Starmer brit miniszterelnök bukását vizionálják – írja a Reuters.

Keir Starmer brit kormányfő lehetséges bukásának hírére kilőtt az angol font árfolyama, de a forint még erősebb / Fotó: AFP

A font árfolyama 0,4 százalékkal, 1,1310 dollárra nőtt.

Az euróval szemben már kisebb mértékben kapott szárnyra a brit deviza, hiszen az euró kurzusa mindössze 0,1 százalékkal, 0,8642 fontra csökkent.  

A brit állampapírok kurzusa eközben enyhén emelkedett, a 10 éves hozam 2,5 bázisponttal, 4,92 százalékra csökkent.

Máris felmerültek olyan hangok, hogy Keir Starmer  állapítson meg egy hatalomátadásra vonatkozó ütemtervet

– mondta Mohit Kumar, a Jefferies közgazdásza.

Néhány munkáspárti képviselő szerint, ha a párt nem tudja megtartani az Angliában megvédendő mintegy 2500 önkormányzati mandátum nagy részét, akkor a kormányfőre ismét nyomás nehezedik majd, hogy mondjon le, vagy legalábbis határozza meg távozásának ütemtervét.

John Healey brit védelmi miniszter azonban azt mondta, hogy Starmer még a javára fordíthatja a helyzetet.

A forint is markánsan erősödött az euró, a dollár, sőt még a brit font ellenében is, pedig ismét eszkalálódott az iráni konfliktus.

Csütörtökön ismét incidens történt a Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen egymást vádolja az eszkaláció miatt

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

Az euró jegyzése 0,6 százalékkal, 355,28 forintra esett.

A zöldhasú is lefelé tart a magyar devizával szemben. Jelenleg 301,6 forintra taksálják a dollárt a bankközi devizapiacon, ami közel 1 százalékos forinterősödést jelent.

A brit font árfolyama 0,5 százalékkal, 410,9 forintra csúszott vissza.

