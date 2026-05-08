Erre a devizára figyel most a világ: őrült nagyot megy, de a forinttal így sem bír – már a kormány bukását árazzák a befektetők a briteknél
Nagyot ment az angol font pénteken délelőtt a dollárhoz képest, miután az Egyesült Királyságban a helyi választási eredmények eddig megerősítették a Munkáspárt jelentős veszteségeire vonatkozó várakozásokat, és a befektetők már Keir Starmer brit miniszterelnök bukását vizionálják – írja a Reuters.
A font árfolyama 0,4 százalékkal, 1,1310 dollárra nőtt.
A brit állampapírok kurzusa eközben enyhén emelkedett, a 10 éves hozam 2,5 bázisponttal, 4,92 százalékra csökkent.
Máris felmerültek olyan hangok, hogy Keir Starmer állapítson meg egy hatalomátadásra vonatkozó ütemtervet
– mondta Mohit Kumar, a Jefferies közgazdásza.
Néhány munkáspárti képviselő szerint, ha a párt nem tudja megtartani az Angliában megvédendő mintegy 2500 önkormányzati mandátum nagy részét, akkor a kormányfőre ismét nyomás nehezedik majd, hogy mondjon le, vagy legalábbis határozza meg távozásának ütemtervét.
John Healey brit védelmi miniszter azonban azt mondta, hogy Starmer még a javára fordíthatja a helyzetet.
A forint is markánsan erősödött az euró, a dollár, sőt még a brit font ellenében is, pedig ismét eszkalálódott az iráni konfliktus.
Csütörtökön ismét incidens történt a Hormuzi-szorosban, az Egyesült Államok és Irán kölcsönösen egymást vádolja az eszkaláció miatt
– írja az Equilor Befektetési Zrt.
Az euró jegyzése 0,6 százalékkal, 355,28 forintra esett.
A zöldhasú is lefelé tart a magyar devizával szemben. Jelenleg 301,6 forintra taksálják a dollárt a bankközi devizapiacon, ami közel 1 százalékos forinterősödést jelent.
A brit font árfolyama 0,5 százalékkal, 410,9 forintra csúszott vissza.