Óriási bajban van a világ legnagyobb autógyártója, sokkolta az elemzőket: lefordultak a részvényei, figyelmeztetést adott ki – 21 százalékos a zuhanás

A Toyota részvényei mintegy 2,4 százalékkal, 2908 japán jenre gyengültek pénteken, miután a világ legnagyobb autógyártója közzétette negyedik negyedéves gyorsjelentését és publikálta várakozását az április elején megkezdett 2027-es üzleti évére, amely szerint üzemi eredménye év per év alapon 21 százalékkal, 3000 milliárd jenre (jen = 1,93 forint) zuhan, holott a piac eddig 4600 milliárd jennel számolt.

Zsinórban három éve esik a Toyota üzemi eredménye

Ezzel a Toyota üzemi eredménye már három egymást követő évben csökkenhet – mondta egyebek között Mijazaki Joicsi pénzügyi igazgató.

A menedzsment amúgy a vállalat nettó árbevételét 51 ezermilliárd jenre prognosztizálja a megkezdett pénzügyi évben, ami szintén elmarad az elemzők által várt 53 250 milliárdtól, és csak kevéssel haladja meg az előző évben termelt 50 700 milliárd jent.

A pontos előrejelzéseiről ismert Toyota az iráni háborúval indokolta a várt visszaesést, és mint közölte, már meg is kezdte a felkészülést a kulcsfontosságú alapanyagok drágulására, illetve kínálatuk várható szűkülésére.

A japán vállalat beszállítói már a múlt héten is figyelmeztettek, hogy a harmadik hónapja tartó közel-keleti válság miatt fogytán vannak az alapanyagok (például az alumínium és a gyanták), melyeket csak egyre magasabb árakon tudnak beszerezni, miközben folyamatosan hátráltatják őket a logisztikai akadályok is.

A Japán Autógyártók Szövetsége szerint a tagjai az általuk felhasznált alumínium mintegy 70 százalékát a Közel-Keletről importálják. A Japán Alumínium Szövetség adatai szerint pedig az ország egésze 2025-ben körülbelül 590 ezer tonna alumíniumot, azaz teljes szükségletének a 30 százalékát a Közel-Keleten szerezte be.

A Toyota szerint nehéz lesz ellensúlyozni a Perzsa-öböl menti konfliktus által okozott 670 milliárd jenes profitcsökkenést.

Betett a vállalatnak az amerikai vámemelés is

A negyedik negyedévben a Toyota járműeladásai kissé visszaestek, ám a termelés márciusban már emelkedett, ami jelzi, hogy a vállalat képes volt megvédeni magát a közel-keleti turbulencia súlyosabb, közvetlen hatásaitól.