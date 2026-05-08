Varga Mihályék nyilvánosságra hozták: ők a legnagyobb tulajdonosai a magyar állampapíroknak – rengetegen külföldiek

Miközben tovább nőtt az állampapírok állománya márciusban, a részvénypiac jelentős korrekciója miatt összességében csökkent a hazai értékpapírpiac értéke. A befektetők egyre inkább a biztonságosabb állampapírok felé fordultak.
2026.05.08, 12:30
Frissítve: 2026.05.08, 12:56

A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 57 077 milliárd forintra nőtt március végére, 402 milliárd forintos, 0,71 százalékos a növekedés az egy hónap alatt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a legújabb értékpapírszámla-adatokat.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A jegybank adatai szerint ezen belül a hosszú lejáratú forintállampapírok állománya március végére 0,42 százalékkal 38 475 milliárd forintra csökkent, a rövid lejáratúaké 3,84 százalékkal 3543 milliárd forintra emelkedett. A devizában kibocsátott állampapír-állomány 2,96 százalékkal 15 059 milliárd forintra bővült februárhoz képest.

Az állampapír-tulajdonosok között 

  • a pénzügyi vállalatok aránya 35,3 százalék, 
  • a háztartásoké és a nonprofit szféráé 25,7, 
  • a külföldieké 30,2 százalék volt március végén.

A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok piaci értékes állományának tulajdonosi megoszlásán belül a háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, a pénzügyi vállalatok, illetve az államháztartási szektor állománya 220 milliárd, 112 milliárd, illetve 69 milliárd forinttal nőtt, más tulajdonos szektoroké érdemben nem változott márciusban.

Az MNB tájékoztatása szerint a teljes értékpapír-állomány 1,0 százalékkal 124 864 milliárd forintra csökkent.

A tőzsdei részvények állománya piaci értéken 5,9 százalékkal csökkent, 20 217 milliárd forintra. A rezidens vállalatok tőzsdei részvényeinek piaci értékes állománya 1256 milliárd forinttal csökkent a hónap során. 

Az állományokat tekintve a hitelintézeti részvények 10 652 milliárd, a nem pénzügyi vállalati részvények 9472 milliárd, az egyéb szektorok által kibocsátott részvények 93 milliárd forintot tettek ki március végén. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult, a részvénypiaci kapitalizáció 5,8 százalékkal került lejjebb az előző hónaphoz képest. 

Az árváltozás 1261 milliárd forinttal csökkentette az állományt márciusban – közölte az MNB.

Korábban megírtuk, hogy megtorpant a magyar háztartások pénzügyi vagyonának fél éve tartó növekedése, miután a februárban kirobbant amerikai–iráni konfliktus jelentős bizonytalanságot hozott a piacokra. 

A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint márciusban 96 milliárd forinttal csökkent a lakosság hazai értékpapírokban tartott vagyona, így az állomány 31 484,6 milliárd forintra mérséklődött a februári rekord után.

A piaci turbulencia ellenére a megtakarítani képes háztartások nem fordultak el teljesen a befektetésektől: márciusban 247 milliárd forintnyi friss pénz áramlott hazai kibocsátású értékpapírokba. Ez részben ellensúlyozta a leforduló árfolyamok hatását, amelyek összesen 343 milliárd forinttal csökkentették a kisbefektetők portfólióinak értékét.

A konfliktus hatására látványosan átrendeződtek a lakossági preferenciák. A befektetők a kockázatosabb eszközök helyett egyre inkább a biztonságosabb állampapírokat keresték, miközben a befektetési alapok iránti érdeklődés visszaesett. A Budapesti Értéktőzsdén közben jelentős veszteségeket szenvedtek el a lakossági befektetők, márciusban példátlan mennyiségű vagyon égett el a részvénypiaci árfolyamesések miatt.

A folyamat jól mutatja, hogy a geopolitikai feszültségek továbbra is erősen befolyásolják a magyar háztartások befektetési döntéseit.

