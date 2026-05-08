Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új igazságügyi miniszter a sógora helyett: rá aztán senki nem gondolt

„A magyar jogászszakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek” – írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke szerint Görög Márta szakmai tapasztalata garanciát jelenthet a jogállamiság, a jogbiztonság és az alkotmányos intézményrendszer helyreállítására / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Csütörtökön váratlanul lemondott a miniszteri jelöltségről Melléthei-Barna Márton, aki az igazságügyi poszt várományosa volt.

Melléthei-Barna Márton lemondásának oka a rokoni kapcsolata Magyar Péter leendő miniszterelnökkel. A politikus tagja az Országgyűlésben a Tisza Párt frakciójának, hosszú posztban magyarázza meg lemondását. Felidézte, hogy 2024 augusztusában, 25 év után találkozott újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekük is.

A Tisza Párt elnöke szerint az új jelölt több évtizedes akadémiai, szakmai és közéleti munkája garanciát jelenthet a jogállamiság és az alkotmányos rend helyreállítására.

A posztban Magyar Péter azt írta: Görög Márta elmúlt két és fél évtizedben végzett munkája biztosíték arra, hogy „az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz”.

A leendő miniszterelnök szerint az igazságügyi miniszter egyik legfontosabb feladata a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása lesz. Célként nevezte meg, hogy a törvényalkotás folyamata ismét átláthatóvá váljon, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg.

Hangsúlyozta azt is, hogy a következő időszakban kiemelt cél a független ellenőrző intézmények és hatóságok politikai befolyástól mentes működésének biztosítása. Emellett az igazságügyi miniszterre várhat azoknak a jogi feltételeknek a megteremtése is, amelyek lehetővé tehetik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását.

Magyar Péter szerint Görög Márta felkészültsége, stratégiai szemlélete, valamint intézményvezetői tapasztalata nagyban hozzájárulhat ezeknek a céloknak az eléréséhez.