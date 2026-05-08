Rendkívüli: túszdráma zajlik egy bankfiókban péntek reggel óta – nagy erőkkel kivonult a rendőrség Németországban

Nagyszabású rendőrségi művelet zajlik a németországi Ahrweiler járásban található Sinzig csendes városában: A rendőrség megerősítése szerint jelenleg túszejtés van a városközpontban található Volksbanknál. A művelet reggel 9 óra óta tart. Különleges rendőri erők és helikopter is érkezett a helyszínre.
Csókási Annamária
2026.05.08, 11:47
Frissítve: 2026.05.08, 12:09

Feltételezhető túszejtés gyanúja miatt nagy erőkkel vonult ki a rendőrség pénteken egy bankfiókhoz a nyugat-németországi Rajna-vidék–Pfalz tartományban.

Hostage-taking in a bank in német Rhineland-Palatinate
Túszejtés zajlik egy nyugat-németországi bankban / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A rendőrök azt követően érkeztek a Sinzigbe, hogy reggel 9-kor vészhívást kaptak. Ma reggel egy páncélozott teherautó állt meg a bank előtt. Az egyik alkalmazott kiszállt, hogy bemenjen. A Bild szerint egy ismeretlen férfi elfogta és megfenyegette a sofőrt. A túszejtő és az alkalmazott jelenleg a bank trezorjában vannak.

Nincs kifelé irányuló veszély a német városban

Egy rendőrségi szóvivő megerősítette: „Jelenleg úgy vélik, hogy több elkövető és túsz van a bankban. Az egyik túsz egy pénzszállító jármű sofőrje.”

Jelenleg egy rendőrkonvoj állomásozik a Volksbank előtt.

Egy páncélozott teherautó továbbra is a bank bejárata előtt parkol. A városközpontot lezárták, és a különleges erőket is riasztották. A közösségi médiában a lakosoknak azt tanácsolják, hogy kerüljék a városközpontot. A rendőrség arra kéri az embereket, hogy ne terjesszenek hamis információkat a közösségi oldalakon.

Nincsen további információ

A rendőrség egyelőre nem adott ki további információkat. Nem világos, hogy hány embert tartanak túszul a bankban. Az sem világos, hogy a túszejtők fel vannak-e fegyverezve, és ha igen, hogyan. A közösségi médiában pletykák keringenek, hogy az elkövetők egy része már szökésben van. A rendőrség egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Sinzig Rajna-vidék–Pfalz tartományban, az Ahr-völgy alsó folyásánál fekszik, mintegy tíz kilométerre Észak-Rajna–Vesztfália határától. A legközelebbi nagyobb városok Bonn (kb. 20 kilométerre) és Koblenz (kb. 30 kilométerre).

